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Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Догмы украинцев про то, почему страна не интересная для иностранных инвестиций:

1. Война
2. Коррупция
3. Слабая судовая система
4. Небольшой рынок

Поскольку ни с одним утверждением не согласен, но постоянно спорить с каждым догматиком нет желания, то попробую ответить здесь.

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Эта страна уже долгое время находится в состоянии перманентной войны с террористическим движением Хамас. Однако, несмотря на это, ежегодно иностранные инвесторы вкладывают в Израиль не менее 10 млрд дол. Однажды, одна знакомая, которая жила в Израиле, рассказывала, что для них норма во время работы на заводе услышать военную тревогу и успеть попрятаться в бомбоубежища.

Если говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?

Коррупция. Она есть везде, даже в развитых странах. В том же Израиле недавно вспыхнул коррупционный скандал на миллиарды долларов, в котором был замешан сам премьер-министр. Самое интересное, что он не первый, и все премьеры до него попадали в коррупционные скандалы.

Для бизнеса из развитых стран, особенно для крупных компаний, которые занимаются большими контрактами, коррупция является способом получить доступ к рынку и продать свою продукцию. В своё время авиакомпания Локхид попала в скандал, что подкупала высших чиновников из Японии, Нидерландов, Италии и Германии, чтобы они покупали ее продукцию. Аналогично Эрбас попал в скандал с подкупом премьер-министра Канады. Таких кейсов в мире очень много.

Слабая судебная система. Давайте не забывать, что в нашей стране уже работают такие иностранные компании как Кока-Кола, Карлсберл, Данон и много других. А по поводу тех иностранных компаний, которые пока не работают, то когда Фольксваген хотел открывать завод, то его не интересовали суды.

Хочу сказать также, что даже в рамках этой судебной системы иностранные компании приспособились работать в Украине. Они просто серьёзнее относятся к рисковым операциям и партнерам. Да и сама операция и подписание договора может занять месяцы согласований и проверок. Эти компании нанимают грамотных юристов. И, самое главное, любой, кто рискнёт играть не по правилам с международной компанией, может поплатиться заморозкой всех своих иностранных активов и другими проблемами на международном уровне.

Небольшой рынок. Украине нужны инвесторы, нацеленные не на внутренний рынок, а на экспорт. Ведь ради этого мы подписали Зону свободной торговли с ЕС. Здесь снова можно вспомнить Израиль, а так же Венгрию, Словакию, Чехию, где внутренние рынки ещё меньше. Все они работают на экспорт.

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Именно по этой причине я хочу выделить ряд своих причин, почему к нам не идут инвесторы:

1. Отсутствует маркетинг и создана сомнительная концепция международного бренда Украины как аграрной страны.
2. Хаос в направлении привлечения инвестиций. Не выделены задачи, которые должны решить инвесторы: новые товары, технологии, рабочие места, экспорт. Также не выделены отрасли, где Украина хочет видеть инвесторов. Не выделены ключевые игроки с которыми должна вестись работа.
3. Не ведётся активной работы по привлечению инвестиций со стороны ответственных лиц, профильных организаций и посольств.
4. В Украине отсутствует перечень минимальных стимулов для инвесторов, которые есть во всех соседних странах.
5. Плохая инфраструктура.
6. Неразвитая финансовая система.

инвестиции, Павел Вернивский
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
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