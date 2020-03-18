Эпидемия в воздухе. Чем коронавирус грозит авиаиндустрии

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку Covid-19 пандемией. Человечество не первый раз сталкивается с коронавирусами, но похоже, этот случай имеет все шансы побить рекорд по скорости распространения и охвату.

31 декабря 2019 года китайский офис ВОЗ сообщил о случаях «пневмонии неизвестного происхождения» в Ухане. 20 января Covid-19 зафиксировали еще в трех странах региона — Японии, Южной Корее, Таиланде, а 1 февраля — уже за 9000 километров — во Франции. По данным ВОЗ на 16 марта, коронавирус диагностирован в 151 стране. За два с небольшим месяца Covid-19 географически охватил почти весь мир.

В Ухане коронавирус передался человеку от экзотической еды, потом инфицирование пошло уже от человека к человеку. А столь стремительное распространение на большие расстояния произошло воздушным путем — точнее, воздушными перевозками. Из того же Уханя (Wuhan Tianhe International Airport) до закрытия города 23 января можно было летать не только в крупнейшие города Китая, но и во все мировые столицы — Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Москву, Стамбул, Дубай, Токио, Сеул. А если сейчас наложить карту распространения и концентрации Covid-19 на карту международных полетов Flightradar24, то видно, что они почти совпадают.

Вирус, закрывающий страны

Нынешнюю вспышку коронавируса авиационное сообщество сравнивает с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году. Тогда первоисточником был тот же Китай. Инфекция стремительно обвалила пассажирские перевозки азиатских авиакомпаний. В пиковый момент падение трафика превышало 35%; по итогам года потери составили $6 млрд.

SARS оказала самое серьезное влияние на авиацию за всю историю инфекционных вспышек, указывает Международная организация гражданской авиации (ICAO). Но буйство атипичной пневмонии продолжалось всего три месяца и было скорее локальным — больше всего пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). А через полгода объем перевозок вернулся на прежний уровень.

Covid-19 окажет более драматическое влияние на глобальную авиацию. На сегодня прогноз такой: к концу мая большинство перевозчиков мира будет банкротами.

Трафик 25 крупнейших аэропортов Китая с начала года упал на 80% — в феврале вместо 10 тысяч ежедневных рейсов выполнялось около двух тысяч. По данным на 6 марта, рейсы в Китай отменили свыше 130 иностранных перевозчиков, включая Air France-KLM, British Airways, American Airlines, Lufthansa.

В начале марта многие из них сократили число регулярных рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию «в связи со снижением спроса». Но полностью перестать летать авиакомпании не могут иначе потеряют слоты (время взлета и посадки), а это один из ключевых активов авиакомпании. Слоты — очень дорогой и ценный актив, если какая-то компания их теряет, то их очень быстро перепродают.

По законам ЕС авиакомпании должны использовать 80% выделенных им слотов в аэропортах, иначе рискуют их потерять. Примерно месяц перевозчики Великобритании вынуждены выполнять рейсы с почти пустыми из-за коронавируса самолетами (с загрузкой меньше 40%; так называемые рейсы-призраки), чтобы не потерять слоты на посадку, стоянку и взлет в европейских аэропортах.

Тем не менее авиакомпании одна за другой сокращают число рейсов из-за распространения коронавируса и падения спроса. Lufthansa объявила об уменьшении полетной программы на 50%. Air France-KLM в марте не выполнит более 3600 рейсов (только по Европе отменено 25%). British Airways продлила приостановку рейсов в Китай до 31 марта. Австралийская Qantas Airways отменяет почти четверть рейсов, запланированных на ближайшие полгода, из-за распространения коронавируса в Европе и Северной Америке.

Перевозчики США — United, JetBlue, Alaska Airlines, Delta, American Airlines — тоже рапортуют об отмене полетов. Emirates не летает в Китай (кроме Пекина), Иран и Саудовскую Аравию; сократили число рейсов в Бахрейн, Гонконг и Сингапур. Вслед за отменой рейсов и заземлением самолетов компании призывают сотрудников уходить в неоплачиваемые отпуска или работать по сниженной ставке.

Но коронавирус идет дальше, ввергая в панику целые государства. Все больше стран ужесточают требования на въезд, а местами вводят полный запрет. В то время как авиация открывает границы, Covid-19, переносимый авиацией же, закрывает их.

На карантине до 3 апреля находится одна из самых любимых туристами страна — Италия. По числу выявленных инфицированных — более 25 тысяч человек — она занимает второе место (в мире подтверждено почти 168 тысяч случаев, из них около 50% в Китае).

13 марта президент США Дональд Трамп на 30 дней запретил въезд в страну иностранных граждан из европейских стран. В свою очередь, с 17 марта закрываются на месяц границы Шенгенской зоны и Евросоюза.

Эра путешествий

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) пытается прогнозировать ситуацию, предлагая три сценария развития. В самом оптимистичном — по аналогии с атипичной пневмонией — наибольшие потери трафика придутся на АТР — 13%, тогда как по остальным рынкам будет не более 0,4%.

Но уже ясно, что Covid-19 обошел SARS, и рассчитывать на локальный вариант не стоит. Если вирус будет иметь ограниченное распространение, то авиакомпании мира по итогам года потеряют 11% выручки, или $63 млрд. Если же распространение окажется обширным, то потери возрастут до $133 млрд.

«Масштабы распространения Covid-19 почти не имеют прецедентов. За два месяца перспективы развития авиационной отрасли во всем мире резко ухудшились. Неясно, как будет развиваться вирус дальше, но мы видим влияние, оказанное на рынок. Потеря доходов что $63 млрд, что $133 млрд — это кризис», — указывает IATA.

Еще в январе IATA отчитывалась об успешных итогах: в 2019 году мировой пассажиропоток составил 4,6 млрд человек. Эта цифра неизменно увеличивается уже десять лет; только за последнюю пятилетку она выросла в полтора раза. В двадцатилетних прогнозах — удвоение трафика, то есть численность пассажиров авиакомпаний должна приблизиться к численности населения Земли.

Закон авиационной отрасли прост: чем больше людей летает, тем больше доход. Развитие интернет-сервисов по покупке билетов; производство более легких и вместительных самолетов; внедрение новых бизнес-моделей (например, дальнемагистральных лоукостеров); появление аэропортов-хабов, в разы расширяющих маршрутную сеть, — все это делает полет на самолете доступной услугой. Практически любой человек может улететь почти в любую точку мира, найдя подходящий тариф.

Авиация формирует привычку путешествовать — на выходные в Рим или на зимние каникулы в Таиланд, в гости к друзьям в Нью-Йорк или на выставку Леонардо да Винчи в Париж. Отсюда — ощущение свободы и новизны, возможность сбежать от рутины, пасмурной погоды, плохих новостей. Кто от такого откажется?

Оборотная сторона доступности — массовость. Статистика Всемирной организации туризма (UNWTO) за последние 40 лет демонстрирует стремительный рост международных потоков туристов. В 1980 году их численность не превышала 280 млн человек, а в 2019 году приблизилась к 1,5 млрд (впервые туристический поток достиг 1 млрд человек в 2012 году).

И если 40 лет назад половина поездок совершалась на автомобиле, а чуть больше трети — на самолете, то сейчас картина диаметрально противоположная. В 2004 году авиационные перевозки перевесили автомобильные и с тех пор их доля только увеличивается. Сейчас более 60% туристических поездок совершается воздушным транспортом.

За 20 лет число уникальных пар городов, связанных авиасообщением, увеличилось вдвое — до 20 тысяч единиц. При этом транспорт в общих расходах на путешествие (по расчетам UNWTO, в среднем $1040 на человека) не превышает 15%.

Важно обратить внимание и на структуру международного туризма, точнее, как она трансформировалась со временем. Исторически самыми активными были европейцы: в 1980 году на них приходилось почти 65% путешествий по миру (Америка — 23%; АТР — 8%). В 2019 году европейцы так и остались лидерами, хоть и с меньшей долей (51%). А вот дальше произошли изменения: АТР — 25%, Америка — 15%. По затратам на международный туризм АТР обогнал Европу еще в 2015 году: 38% против 35%. Иными словами, туристы из Азии, значительная доля которых приходится на Китай, более привлекательны с точки зрения заработка.

Рост китайской экономики, а за ней и доходов населения — долгожданная возможность для авиационной индустрии. Крупнейшие перевозчики мира раскатали маршруты из Китая в топовые туристические центры, обеспечив ту самую доступность и массовость туризма, от которой в последние годы не спрятаться, не скрыться. Очереди в модные бутики, толпы в музеях, забитые до отказа кафе и рестораны, часовые ожидания в аэропортах, ни одного свободного кресла в огромных самолетах.

Теснота vs дистанция

Сегодня главная рекомендация ВОЗ: держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра — защитный радиус от распространения коронавируса. На фотографиях из Италии люди стоят в очереди, строго следуя новым правилам. Очередь из нескольких человек растягивается метров на десять. В обиход вошел новый термин — social distancing, соблюдение дистанции в общественных местах.

Авиация, напротив, приучает к тесноте. Очереди в аэропорту, минимальные расстояния между креслами. В эконом-классе первых реактивных самолетов шаг кресел составлял 85–90 см. Сейчас в зависимости от продолжительности полета минимальный шаг от 75 до 87 см (есть отдельные примеры с 70–73 см). Оказаться рядом с пустым креслом — несказанная удача, о которой мечтают все пассажиры.

Тарифная политика авиакомпаний тоже лишает людей свободы маневра. Хочешь дешевый билет — покупай заранее и без возможности вернуть.

Из-за коронавируса авиакомпании пошли на вынужденное смягчение тарифной политики: без штрафов готовы вернуть билеты или перенести даты поездки. Но важно читать текст, написанный мелким шрифтом. Каждый перевозчик вправе устанавливать свои ограничения.

Прежде всего, они могут касаться периода, в течение которого действует возврат или обмен. Обмен у одних компаний возможен до конца декабря 2020 года, у других — до конца мая. Растущая каждый день неопределенность заставляет людей отказываться от поездок, а с возвратом денег уже сложнее.

Авиационное сообщение окутало весь земной шар, став его кровеносной системой. Стремительное перемещение по странам и континентам имеет оборотную сторону: любая инфекция может разнестись по миру со скоростью самолета. И чем выше мобильность населения, тем катастрофичнее вспышки.

Для большого прогноза «Будущее авиационной индустрии в 2035 году» IATA выбрала из 50 факторов изменений 13 самых существенных для отрасли. В список наряду с терроризмом и ценой на нефть вошли инфекционные болезни и пандемии.

Их риск значительно возрастает на фоне того, что к 2035 году ожидается новая волна мобильности, вызванная ростом среднего класса в АТР и набирающей темпы урбанизации, отмечает IATA и задается вопросами. Не отобьют ли вирусные вспышки у людей желание путешествовать? К каким потерям и изменениям надо готовиться отрасли? Может ли сама индустрия противостоять эпидемиям, используя достижения медицины? Ответов нет, и не факт, что появятся.

А пока отрасль, пренебрегающая границами и дающая свободу, готовится к убыткам и банкротствам. Covid-19 точно не убьет авиационную индустрию, но серьезно снизит степень тесноты. На какое-то время в аэропортах, самолетах и даже в Париже будет просторнее и малолюднее.

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