Число заразившихся в Азии и Америке растет. Европа открывает границы

США и Бразилия остаются мировыми лидерами по количеству заразившихся и умерших из-за коронавируса нового типа, инфекция продолжает быстро распространяться в Перу, Чили и Мексике, свидетельствуют данные, опубликованные властями этих стран.

Высоким остается рост числа инфицированных и в Индии, которая в конце минувшей недели обошла Великобританию и стремительно вышла на четвертое место в мире по количеству заразившихся.

Локальная вспышка коронавируса выявлена Пекине, власти китайской столицы ввели строгие ограничения в ряде районов мегаполиса.

Страны Европы, где инфекция отступает, начинают с понедельника новый этап отмены ограничений, включающий в том числе и открытие внутренних границ Шенгенской зоны.

Рост в Америке

Инфекция продолжает наступать в регионе Северной и Южной Америки, который является эпицентром вспышки коронавируса. В Перу количество зараженных уже превысило 220 тыс. человек, южноамериканская страна уверенно догоняет Италию, которая пока занимает седьмое место в списке наиболее затронутых коронавирусом государств (около 237 тыс. инфицированных).

Чили (более 167 тыс. заразившихся) вышла на 12-е место в мире, обогнав Францию (более 152 тыс.). В ближайшее время обойти эту европейскую страну может и Мексика, где, по последним данным, насчитывается почти 147 тыс. инфицированных.

Приближается к 100-тысячному рубежу количество заразившихся коронавирусом в Канаде. При этом на протяжении последних двух недель суточный прирост новых случаев инфицирования неуклонно снижался, в воскресенье канадский Минздрав сообщил о 377 новых заразившихся — это минимальный показатель с начала марта.

В Колумбии, напротив, зафиксирован самый высокий суточный рост: 2 193 новых случая. Общее количество инфицированных приблизилось к 51 тыс. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Боготе, из-за чего власти колумбийской столицы решили ужесточить ограничительные меры.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 867 тыс., за последние сутки выявлено более 17,1 тыс. новых случаев, сообщил в воскресенье Минздрав южноамериканской страны. Показатель суточного прироста заражений снижается четвертый день подряд после того, как 10 июня был зарегистрирован пиковый показатель — 32 913 новых инфицированных. Также четвертый день подряд снижается и число зарегистрированных за сутки летальных исходов. За последние 24 часа количество умерших из-за коронавируса в Бразилии увеличилось на 612 и составило 43 332 человека — это второй в мире показатель.

Абсолютным мировым лидером остаются США, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается более 2 млн заразившихся и свыше 115 тыс. умерших. Только за предыдущие сутки в стране выявлено более 25 тыс. новых инфицированных и зарегистрировано 767 летальных исходов. Резкий рост числа заразившихся отмечен в Калифорнии, Техасе и ряде других штатов, что связывают с проходящими в стране массовыми выступлениями против расизма, участники которых не соблюдают меры предосторожности.

Индийский очаг

В Азии главным очагом коронавирусной инфекции остается Индия, где количество заразившихся превысило 332 тыс. человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения и благополучия семьи. По этому показателю страна занимает четвертое место в мире, уступая только США, Бразилии и России.

За минувшие сутки, по данным Минздрава, в Индии выявлено 11,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Количество инфицированных в стране растет рекордно высокими темпами на протяжении двух недель, причем в последние три дня этот показатель превышает 11 тыс. новых случаев в сутки.

По данным Минздрава, на утро понедельника в больницах находятся 153 106 пациентов, выздоровели 169 797. Число умерших от новой коронавирусной инфекции выросло за сутки на 335 и составило 9 530 человек.

Несмотря на высокие темпы распространения инфекции, индийские власти на прошлой неделе начали первую фазу выхода из локдауна — режима строгой изоляции. В большинстве штатов разрешено с некоторыми ограничениями открыть торговые центры, храмы и места религиозного паломничества, а также рестораны и гостиницы после более чем двух месяцев перерыва. По прогнозу Индийского совета по медицинским исследованиям (ICMR), пик заражения коронавирусом в Индии, вероятно, будет достигнут в ноябре.

Крупный очаг коронавируса разгорается и в соседнем Пакистане, где, по данным Минздрава страны, за последние сутки выявлено более 5,2 тыс. новых инфицированных, а общее количество заразившихся превысило 144 тыс. С конца февраля, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения, от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 2 729 человек, выздоровели 53 721. Врачи сделали 897 650 тестов на коронавирус.

Пока что Пакистан находится в середине второго десятка стран, наиболее затронутых коронавирусом, но может быстро обойти идущие перед ним государства. Как заявил в понедельник министр планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Асад Умар, при сохранении нынешних темпов распространения инфекции количество заразившихся в стране может к концу июня достигнуть 300 тыс. человек, а к концу июля — превысить миллион.

Локальная вспышка в Пекине

О существовании высокого риска распространения коронавируса в Пекине заявили в понедельник власти столицы КНР после вспышки инфекции на местном оптовом рынке.

«Пекин уже находится в состоянии чрезвычайного положения, мы моментально усилим меры профилактики и эпидемиологического контроля, введем жесткую систему штрафов, решительно перекроем каналы распространения вируса и сдержим его распространение», — заявил официальный представитель городской администрации Сюй Хэцзянь.

С понедельника введен запрет на посещение территории 10 жилых комплексов в районе Хайдянь на западе Пекина, проживающие там горожане помещены на карантин.

Вспышка инфекции на крупнейшем пекинском оптовом рынке «Синьфади» в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся — работники торговых точек, их родственники и близкие. Администрация города также была вынуждена временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в том числе на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 80 инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.

В целом в Китае, где самая первая вспышка коронавируса произошла в конце минувшего года, выявлено более 83,1 тыс. случаев заражения. Согласно официальной статистике, в материковой части КНР вылечились 94,21% инфицированных. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,57% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

Европа снимает ограничения

В Европе, где темпы распространения инфекции заметно снизились, в понедельник начался новый этап ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Германия полностью снимает ограничения для поездок внутри Евросоюза, свободно перемещаться по всему ЕС, за исключением Португалии и Швеции, смогут жители Чехии. Правительство Нидерландов разрешило гражданам страны совершать туристические поездки в 16 европейских государств.

Введенные из-за пандемии ограничения на пересечение границ с большинством стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли отменила Швейцария. В то же время в списке «рискованных» решено пока оставить страны ЕС, не входящие в Шенген (Болгария, Ирландия, Кипр, Румыния и Хорватия), а также Великобританию.

Финляндия и Норвегия с 15 июня ослабляют введенные во второй половине марта ограничения на поездки в страны Северной Европы, за исключением Швеции.

Власти Австрии, которая первой в Европе приступила к ослаблению карантинных мер, с понедельника отменяют правило обязательного ношения защитных масок при посещении магазинов, ресторанов, выставок, школ, а также продлевают работу точек общественного питания с 23:00 до 01:00. Сохраняется требование носить маски в общественном транспорте, больницах и аптеках, а также соблюдать социальную дистанцию в один метр.

Около 70% населения Испании ждет с понедельника последний этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии. На данном этапе вводятся дополнительные послабления для кафе, баров, отелей. Кроме того, можно собираться группами до 20 человек, разрешено возобновить деятельность казино, могут открыться дискотеки, однако без зон для танцев. При этом предприятиям все еще рекомендуется по мере возможности разрешить своим сотрудникам работать в удаленном режиме. Власти Испании объявили, что даже после завершения действия режима повышенной готовности жителям страны придется и дальше носить защитные маски в общественных местах, если нет возможности соблюдать дистанцию в полтора метра. За нарушение этой нормы грозят штрафы до €100.

Заключительная фаза отмены ограничений начинается с понедельника и во Франции, однако, как подчеркнул накануне президент страны Эммануэль Макрон, требование сохранять социальную дистанцию и другие меры предосторожности будет действовать еще длительное время.