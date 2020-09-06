Обратите внимание на новую идеологию санкций Кремля

Обратите внимание, что у российских санкций-2020 — новая идеология. Давайте просто сравним с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 — налицо серьезная разница.

Самый главный вывод — в санкционном списке нет никого из «зеленых». Логично, что нет Зеленского — как правило, кроме самых вопиющих случаев, в мировой практике санкции не объявляют против глав государств, премьер-министров и министров иностранных дел.

Но нет и никого из руководящей верхушки «слуг народа». Сравните сами. В список 2018 года включили спикера Верховной Рады Андрея Парубия — а нынешнего главы ВР «слуги народа» Дмитрий Разумкова нет.

В версии 2018 года были руководители фракции БПП и «Народный фронт» в полном составе, а также большинство народных депутатов. А сейчас нет ни главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, ни главы одноименной партии Александра Корниенко.

При Порошенко в санкционный список включили и главу АП, и секретаря СНБО Александра Турчинова. А сейчас в списке нет ни главы ОП Андрея Ермака, ни его замов, ни секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ах, да, по традиции в списке присутствуют ахметовские депутаты — Виктория Гриб, Муса Магомедов и другие. Но у них, как видим, карма такая. Интересно только, как они теперь будут строить кампанию на Юго-Востоке, где присутствие в санкционном списке РФ — это однозначный минус.

В общем, список можно продолжать и продолжать. Но пока никого из представителей нынешней власти во главе с Зеленским нет.

И это говорит о том, что у санкционного списка-2020 — другая идеология, чем у более ранней версии 2018 года. Интересно, надолго ли?