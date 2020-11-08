«Трампизм не побежден»: что западные СМИ пишут о победе Байдена

Джо Байден спустя несколько дней подсчета голосов побеждает на выборах президента США. Действующий лидер Дональд Трамп не согласен с итогами выборов. Даже если ему не удаться оспорить результаты, трампизм далеко не побежден, пишут западные СМИ.

The New York Times, США

«Четырехлетняя атака Трампа на наши демократические институты и ценности скоро закончится. Соревнование вызвало накал страстей. В год, отмеченный неисчислимыми человеческими жертвами и разрухой в экономике из-за пандемии, американцы за несколько недель до дня выборов проголосовали в таком количестве, которое не наблюдалось на протяжении поколений. Трамп все еще знает, как привлечь толпу, хотя и не всегда в свою пользу. В конце концов, именно Байден набрал больше голосов, чем любой кандидат в президенты в истории США, а Трамп занял второе место по количеству полученных голосов в истории страны.

В итоге обе стороны разочарованы: сторонники Байдена, которые рассчитывали на более решительный отказ от трампизма, и на сенат, готовый провести их программу; и сторонники Трампа, которые надеялись еще на четыре года президентства и на то, чтобы приструнить оппонентов. К счастью для Америки, Байден обещает стать президентом для обеих сторон — долгожданный переход от лидера, который, находясь в должности, разделял электорат на предполагаемых поклонников и врагов.

Хотя ближайшие недели, скорее всего, сулят нам неожиданные шаги и опасную дезинформацию от Трампа, стоит воспользоваться моментом и поднять бокал, вздохнув с облегчением. …Широкое одобрение послания Байдена о единстве и исцелении является поводом для празднования. Американцы с готовностью приняли этот оптимизм и Байдена в качестве своего следующего президента».

The Hill, США

«Байден, вероятно, возглавит разделенное государство, поскольку республиканцы по-прежнему сохранили контроль над Сенатом, и ожидается, что демократическое большинство в Палате представителей будет наименьшим за десятилетия.

Никто не рассчитывает, что Трамп признает поражение в гонке, которая в субботу утром после четырех дней подсчета голосов закончилась в пользу Байдена. Штаб Трампа наводняет несколько штатов потоками исков и делает необоснованные заявления, что выборы были украдены путем мошенничества.

Четыре года президентства Трампа выявили глубокую политическую поляризацию, которая охватила страну и усугубилась из-за пандемии, опасений по поводу экономики и социальных сетей.

Байден затронул все эти проблемы в своей победной речи, пообещав восстановить атмосферу добропорядочности и компромисса, а не атмосферу политической войны…

Байден не критиковал Трампа напрямую в своей речи, хотя в какой-то момент он сослался на безрассудную и вызывающую разногласия риторику президента как на движущую силу поляризации общества…

Самая насущная задача Байдена на посту президента будет заключаться в том, чтобы взять под контроль коронавирус и в будущем обеспечить надзор за распространением вакцины, когда она станет доступной».

The Guardian, Великобритания

«Слишком очевидной целью Трампа было делегитимизировать своего оппонента и остаться у власти всеми правдами и неправдами.

После такой значительной неопределенности можно быть уверенным в одном: Трамп продолжит обвинять, клеветать на Байдена, как до того он клеветал на Обаму и Хиллари Клинтон, эксплуатировать раскол и недовольство сторонников. С более чем 69 млн голосов в свою поддержку он останется главным разрушителем Америки.

Конспирологические теории, бесстыдная ложь и искажения, препятствование голосованию, назойливые судебные иски, очернение оппонентов, чиновников и независимых СМИ, негласное подстрекательство к насилию, злоупотребление властью, незаконный сговор с враждебным государством, кумовство, коррупция и самовосхваление — вот вероятное наследие Трампа, его подарок демократии в Америке…

Представления в мире о том, что демократия не работает в стране, которая считает себя ее изобретателем, могут иметь значительные негативные последствия. …Для беспринципных политиков Трамп — ролевая модель. …Трампизм далеко не побежден. Глобальная борьба за свободные и равные демократические общества бесконечна. По сути, они только усилилась».

Süddeutsche Zeitung, Германия

«Байден почти у цели, своей давней мечты. Он трижды пытался стать президентом. Когда ему не удалось во второй раз, Барак Обама сделал его своим вице-президентом. Ему хотелось выдвинуться от Демократической партии в 2016 году, но тогда это должна была быть Хиллари Клинтон. С известным результатом. Сейчас, в возрасте почти 78 лет, можно считать, что он добился цели…

Суть его миссии — положить конец «мрачной эпохе взаимной демонизации». Он предлагает конгрессу снова работать вместе. Обычный посыл для американского президента. И любой, кто следил за американской политикой в последние 10-15 лет, вряд ли стал бы надеяться на то, что Байден будет услышан. …Сотрудничество — вот воля американского народа. Байдену приходится надеяться, что политические игроки в Вашингтоне так же видят ситуацию. Если ему не повезет, он столкнется с республиканским сенатом, когда займет президентский офис в январе…

Во время выступления ни Байден, ни Харрис не говорит ни слова о Трампе. Почему? Действующий президент почти стал историей. Победа Байдена слишком очевидна, чтобы попытаться ее оспорить. Хотя в арсенале у Трампа остаются разные юридические уловки, у него явно нет поддержки в республиканском лагере. Все кончено, даже если Трамп не хочет признаваться в этом ни себе, ни стране….

Речь больше не о том, кто победил. Отныне речь снова об Америке».

Der Spiegel, Германия

«Во внутренней политике новому президенту США придется нелегко. Скорее всего он будет больше сосредоточен на внешней и торговой политике. Это станет шансом для Германии и Европы. Джо Байдена считают занудой, переходным кандидатом и вашингтонским Мафусаилом, чья харизма ограничена собственными сторонниками. Соответственно, у Европы мало ожиданий, связанных с едва достигнутым им президентством, которому все еще угрожают иски.

Политический ветеран действительно будет вести другую политику, не такую, как вечно грубый и свирепый Дональд Трамп, пишут в различных колонках немецких газет. Но когда речь заходит об основе экономической и торговой политики, то становится понятно, что будущий президент будет воплощать своего рода политику Трампа с человеческим лицом. Он так же, как и его предшественник, будет проводить протекционистскую политику и будет ориентироваться на интересы промышленных работников, которые помогли ему достичь незначительного преимущества в колеблющихся штатах. Так что в экономической сфере в следующие четыре года мало что поменяется.

Верно то, что шансы Байдена на проведение глубоких реформ внутри США не самые лучшие. Если республиканцы сохранят свое большинство в cенате, будущий президент может в значительной степени забыть о своих планах повышения налогов или введения более строгих требований к крупным корпорациям. Его политика вряд ли будет отличаться от политики его предшественника. Но именно потому, что его внутренняя свобода действий ограничена, он сможет более решительно посвятить себя тем вопросам внешней политики, в которых влияние Белого дома больше».

Le Monde, Франция

«Джо Байден выдержал удары судьбы потяжелее, чем остальные. Он предал земле свою первую жену, дочь, а зачтем сына, которому дал светлое будущее. Но он превратил трагедию и печаль в силу, когда неопределенность, принесенная эпидемией, ввергла страну в кризис. Его способность понимать беду из-за того, что она долго была рядом с ним, сошлась с необразованностью президента, зацикленного на себе до самого конца. Его знание устройства государства дало ему возможность критиковать абсурдность президентства, который часто воюет с собственной администрацией. Таким образом в 77 лет Джо Байден стал человеком, подходящим сложившимся обстоятельствам.

Что он будет делать со своей победой, еще предстоит узнать. Небольшой отрыв от соперника и перспектива того, что конгресс будет по-прежнему разделен между республиканским сенатом и демократической палатой, обещает Байдену постоянную полосу препятствий. Если его биография поучительна, то потому, что его всегда принижали и затмевали более сильные или более яркие личности. …Со своими стойкостью и упорством Джо Байден преуспел там, где многие другие потерпели неудачу.

Время ставит перед ним сегодня серьезный вызов. Страна, которую он собирается возглавить, больше не та безмятежная сила, которая выиграла Холодную войну во время его первого выдвижения (первая попытка Байдена принять участие в президентской гонке была в 1987 году. — Ред). Идея Трампа «Америка прежде всего» была идеей об изолированной Америке. Беспорядочная политика в отношении COVID-19 запятнала его имидж. Еще хуже ситуация внутри США. Джо Байдену придется иметь дело со страной, охваченной разногласиями, где тяжесть ненависти грозит в любой момент превзойти его призывы к единству и необходимой гармонии».

Источник

Джо Байден спустя несколько дней подсчета голосов побеждает на выборах президента США. Действующий лидер Дональд Трамп не согласен с итогами выборов. Даже если ему не удаться оспорить результаты, трампизм далеко не побежден, пишут западные СМИ.

The New York Times, США

«Четырехлетняя атака Трампа на наши демократические институты и ценности скоро закончится. Соревнование вызвало накал страстей. В год, отмеченный неисчислимыми человеческими жертвами и разрухой в экономике из-за пандемии, американцы за несколько недель до дня выборов проголосовали в таком количестве, которое не наблюдалось на протяжении поколений. Трамп все еще знает, как привлечь толпу, хотя и не всегда в свою пользу. В конце концов, именно Байден набрал больше голосов, чем любой кандидат в президенты в истории США, а Трамп занял второе место по количеству полученных голосов в истории страны.

В итоге обе стороны разочарованы: сторонники Байдена, которые рассчитывали на более решительный отказ от трампизма, и на сенат, готовый провести их программу; и сторонники Трампа, которые надеялись еще на четыре года президентства и на то, чтобы приструнить оппонентов. К счастью для Америки, Байден обещает стать президентом для обеих сторон — долгожданный переход от лидера, который, находясь в должности, разделял электорат на предполагаемых поклонников и врагов.

Хотя ближайшие недели, скорее всего, сулят нам неожиданные шаги и опасную дезинформацию от Трампа, стоит воспользоваться моментом и поднять бокал, вздохнув с облегчением. …Широкое одобрение послания Байдена о единстве и исцелении является поводом для празднования. Американцы с готовностью приняли этот оптимизм и Байдена в качестве своего следующего президента».

The Hill, США

«Байден, вероятно, возглавит разделенное государство, поскольку республиканцы по-прежнему сохранили контроль над Сенатом, и ожидается, что демократическое большинство в Палате представителей будет наименьшим за десятилетия.

Никто не рассчитывает, что Трамп признает поражение в гонке, которая в субботу утром после четырех дней подсчета голосов закончилась в пользу Байдена. Штаб Трампа наводняет несколько штатов потоками исков и делает необоснованные заявления, что выборы были украдены путем мошенничества.

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Политика

Четыре года президентства Трампа выявили глубокую политическую поляризацию, которая охватила страну и усугубилась из-за пандемии, опасений по поводу экономики и социальных сетей.

Байден затронул все эти проблемы в своей победной речи, пообещав восстановить атмосферу добропорядочности и компромисса, а не атмосферу политической войны…

Байден не критиковал Трампа напрямую в своей речи, хотя в какой-то момент он сослался на безрассудную и вызывающую разногласия риторику президента как на движущую силу поляризации общества…

Самая насущная задача Байдена на посту президента будет заключаться в том, чтобы взять под контроль коронавирус и в будущем обеспечить надзор за распространением вакцины, когда она станет доступной».

The Guardian, Великобритания

«Слишком очевидной целью Трампа было делегитимизировать своего оппонента и остаться у власти всеми правдами и неправдами.

После такой значительной неопределенности можно быть уверенным в одном: Трамп продолжит обвинять, клеветать на Байдена, как до того он клеветал на Обаму и Хиллари Клинтон, эксплуатировать раскол и недовольство сторонников. С более чем 69 млн голосов в свою поддержку он останется главным разрушителем Америки.

Конспирологические теории, бесстыдная ложь и искажения, препятствование голосованию, назойливые судебные иски, очернение оппонентов, чиновников и независимых СМИ, негласное подстрекательство к насилию, злоупотребление властью, незаконный сговор с враждебным государством, кумовство, коррупция и самовосхваление — вот вероятное наследие Трампа, его подарок демократии в Америке…

Представления в мире о том, что демократия не работает в стране, которая считает себя ее изобретателем, могут иметь значительные негативные последствия. …Для беспринципных политиков Трамп — ролевая модель. …Трампизм далеко не побежден. Глобальная борьба за свободные и равные демократические общества бесконечна. По сути, они только усилилась».

Süddeutsche Zeitung, Германия

«Байден почти у цели, своей давней мечты. Он трижды пытался стать президентом. Когда ему не удалось во второй раз, Барак Обама сделал его своим вице-президентом. Ему хотелось выдвинуться от Демократической партии в 2016 году, но тогда это должна была быть Хиллари Клинтон. С известным результатом. Сейчас, в возрасте почти 78 лет, можно считать, что он добился цели…

Суть его миссии — положить конец «мрачной эпохе взаимной демонизации». Он предлагает конгрессу снова работать вместе. Обычный посыл для американского президента. И любой, кто следил за американской политикой в последние 10-15 лет, вряд ли стал бы надеяться на то, что Байден будет услышан. …Сотрудничество — вот воля американского народа. Байдену приходится надеяться, что политические игроки в Вашингтоне так же видят ситуацию. Если ему не повезет, он столкнется с республиканским сенатом, когда займет президентский офис в январе…

Во время выступления ни Байден, ни Харрис не говорит ни слова о Трампе. Почему? Действующий президент почти стал историей. Победа Байдена слишком очевидна, чтобы попытаться ее оспорить. Хотя в арсенале у Трампа остаются разные юридические уловки, у него явно нет поддержки в республиканском лагере. Все кончено, даже если Трамп не хочет признаваться в этом ни себе, ни стране….

Речь больше не о том, кто победил. Отныне речь снова об Америке».

Der Spiegel, Германия

«Во внутренней политике новому президенту США придется нелегко. Скорее всего он будет больше сосредоточен на внешней и торговой политике. Это станет шансом для Германии и Европы. Джо Байдена считают занудой, переходным кандидатом и вашингтонским Мафусаилом, чья харизма ограничена собственными сторонниками. Соответственно, у Европы мало ожиданий, связанных с едва достигнутым им президентством, которому все еще угрожают иски.

Политический ветеран действительно будет вести другую политику, не такую, как вечно грубый и свирепый Дональд Трамп, пишут в различных колонках немецких газет. Но когда речь заходит об основе экономической и торговой политики, то становится понятно, что будущий президент будет воплощать своего рода политику Трампа с человеческим лицом. Он так же, как и его предшественник, будет проводить протекционистскую политику и будет ориентироваться на интересы промышленных работников, которые помогли ему достичь незначительного преимущества в колеблющихся штатах. Так что в экономической сфере в следующие четыре года мало что поменяется.

Верно то, что шансы Байдена на проведение глубоких реформ внутри США не самые лучшие. Если республиканцы сохранят свое большинство в cенате, будущий президент может в значительной степени забыть о своих планах повышения налогов или введения более строгих требований к крупным корпорациям. Его политика вряд ли будет отличаться от политики его предшественника. Но именно потому, что его внутренняя свобода действий ограничена, он сможет более решительно посвятить себя тем вопросам внешней политики, в которых влияние Белого дома больше».

Le Monde, Франция

«Джо Байден выдержал удары судьбы потяжелее, чем остальные. Он предал земле свою первую жену, дочь, а зачтем сына, которому дал светлое будущее. Но он превратил трагедию и печаль в силу, когда неопределенность, принесенная эпидемией, ввергла страну в кризис. Его способность понимать беду из-за того, что она долго была рядом с ним, сошлась с необразованностью президента, зацикленного на себе до самого конца. Его знание устройства государства дало ему возможность критиковать абсурдность президентства, который часто воюет с собственной администрацией. Таким образом в 77 лет Джо Байден стал человеком, подходящим сложившимся обстоятельствам.

Что он будет делать со своей победой, еще предстоит узнать. Небольшой отрыв от соперника и перспектива того, что конгресс будет по-прежнему разделен между республиканским сенатом и демократической палатой, обещает Байдену постоянную полосу препятствий. Если его биография поучительна, то потому, что его всегда принижали и затмевали более сильные или более яркие личности. <…> Со своими стойкостью и упорством Джо Байден преуспел там, где многие другие потерпели неудачу.

Время ставит перед ним сегодня серьезный вызов. Страна, которую он собирается возглавить, больше не та безмятежная сила, которая выиграла Холодную войну во время его первого выдвижения (первая попытка Байдена принять участие в президентской гонке была в 1987 году. — Ред). Идея Трампа «Америка прежде всего» была идеей об изолированной Америке. Беспорядочная политика в отношении COVID-19 запятнала его имидж. Еще хуже ситуация внутри США. Джо Байдену придется иметь дело со страной, охваченной разногласиями, где тяжесть ненависти грозит в любой момент превзойти его призывы к единству и необходимой гармонии».