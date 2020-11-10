Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Последние события в Турции в определенной мере являются показательными для Украины.

Турция в 2020 году проводила очень мягкую монетарную политику в условиях инфляции с уровнем более 10% в год. Объем выкупа активов центральным банком составил около 2% ВВП. Турецкая лира с начала года девальвировала на 30% (в том числе за последние 2 недели на 10%).

Кроме того Турция (в отличие от Украины) в 2020 столкнулась с проблемой ухудшения состояния платежного баланса (в I полугодии текущий счет платежного баланса был меньше на 2,7% ВВП против уровня аналогичного периода прошлого года, тогда как в Украине, наоборот, улучшение текущего счета составил + 3,9% ВВП).

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка.

Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.

Прежде всего, следует учесть, что по уровню развития экономики и финансового сектора Украина кардинально отличается от Турции.

Турция — страна с высоким уровнем доходов и с глубоко диверсифицированной экономикой.

Вот некоторые статистические данные:

Уровень доходов: Украина — 12,9 тыс. долл. по ППС на 1 жителя, Турция — 28,5 тыс. долл. по ППС на 1 жителя (в постоянных ценах 2017).

Уровень сбережений населения, средний прирост за 2016-2019 гг: Украина — 2,5% от располагаемого дохода населения; Турция — 14,0% от располагаемого дохода населения.

Уровень кредитования экономики: Украина — 25% ВВП, Турция — 76% ВВП.

Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банков: Украина — 49%, Турция — 4%.

Работающие кредиты в % к банковским депозитам: Украина — 44%, Турция — 115%.

Прирост кредитов в экономику за 2017-2019 гг: Украина — сокращение на 3%, Турция — прирост на 60%. (Прирост кредитов в экономику Украины за 8 месяцев 2020 — на 1%, в экономику Турции — на 30%).

Уровень монетизации экономики: Украина 36% ВВП, Турция — 59% ВВП.

Очевидно, что вызовы, которые стоят перед денежно-кредитной сферой Украины, по сравнению с Турцией носят принципиально иной характер.

Если в последние годы в Турции наблюдался процесс кредитной экспансии банков, то в Украине имел место процесс коллапса банковского кредитования.

Если Турции следовало сдерживать процесс чрезмерного кредитования и финансиализации экономики, то Украина, наоборот, должна искать пути его активизации.

Поэтому пример Турции прежде всего целесообразно изучать с точки зрения компетентности тех, кто принимает решения по вопросам денежно-кредитной политики и банковского регулирования.

Вопрос в способности руководства центрального банка принимать адекватные решения не только учитывая узкие цели (или достижение инфляционного таргета или рост кредитования любой ценой), но и ввиду более широкого спектра воздействия решений монетарного регулятора на текущее и будущее состояние экономики и ее финансовой системы.

Сегодняшний состав Правления НБУ в своем большинстве способен принимать адекватные и правильные решения.