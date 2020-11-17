Как справится со слишком длинным списком дел

В последнее время несколько человек в разговоре со мной посетовали, что их подавляют бесконечные списки дел. И они не одиноки — я их понимаю, и у многих людей есть такая же проблема.

Когда мы очень организованы, мы вносим в список дел все задачи до мелочей, и он становится все длиннее и длиннее.

И это еще хороший сценарий. Большинство людей не вносят все в список, их задачи разбросаны по разным системам и спискам — в почтовых ящиках и мессенджерах, во вкладках браузера, на листках бумаги и в голове.

В конечном итоге это настолько подавляет, что многие отказываются от системы, которую используют, и пытаются придумать что-то новое, потому что старая система не работала. А на самом деле они просто не могут справиться с ощущением подавленности.

Так что мы можем сделать? Есть несколько ключевых моментов.

Разберитесь с приоритетами

Назовем этот шаг 0 — если вы понимаете, что для вас важно, это уже достижение. Но подумайте вот о чем: как можно на чем-то сосредоточиться, не зная, что важно? Все будет казаться срочным и важным, и вы будете хвататься то за одно, то за другое.

Если же вы знаете, что самое важное, то можете сосредоточиться на этом. Остальное может подождать. Представьте, что вы — врач в больнице, и одному человеку нужна срочная операция на сердце, а у сотни человек растяжение связок голеностопа. Вы сосредоточитесь на операции на сердце, а пациенты с растяжением подождут.

Разберитесь в том, что для вас важно. Составьте список. Напишите, почему что-то важно. Это стоит того, чтобы потратить 30 минут.

Поймите, что важно на этой неделе. И на чем нужно сосредоточиться сегодня.

Это сделает вас намного эффективнее, и вам не придется перескакивать от задачи к задаче и носиться как сумасшедшие.

Измените свое отношение к задачам

Подумайте о своем списке задач прямо сейчас — вызывает ли он стресс? Это признак того, что вы воспринимаете его как обузу, как что-то стрессовое, как потенциальную возможность подвести людей, потерпеть неудачу или выглядеть глупо. А может, и все вышеперечисленное.

Я часто отношусь к своим задачам примерно так: «Если я не выполню эту задачу, то подведу людей». Если в моем списке задач полно таких потенциальных неудач… конечно, это будет стресс!

Как вы относитесь к своим задачам? Можете ли вы выстроить более продуктивные взаимоотношения с ними?

Некоторые примеры:

Я полностью привержен этой задаче, потому что она невероятно важна для меня, поэтому сегодня я выделю неприкосновенные 30 минут, чтобы полностью посвятить себя ей.

Эта задача дает мне возможность с любовью служить тому, кто мне очень дорог.

Эти задачи — тренировочная площадка для меня, чтобы практиковать присутствие, преданность, привыкание к неопределенности.

Эти задачи — приключение! Исследование целины, пространство для обучения, способ расти, открывать, творить и проявлять любопытство.

Этот список задач — огромная игровая площадка, полная возможностей для игры сегодня!

Это несколько примеров из моей жизни, но вам не обязательно им следовать. Найдите свои более мощные взаимоотношения с задачами и практикуйте их ежедневно.

Краткий список

Я считаю полезным составлять длинный список задач, разделенный по сферам (рабочие, личные, финансовые и т. д.) и проектам, если возможно. Но весь этот длинный список невозможно переделать за день.

Поэтому я составляю короткий список того, чем собираюсь заняться в конкретный день. Я называю это «Сегодняшний список радости». Я стараюсь ограничиться 5-6 делами, хотя часто поддаюсь искушению добавить больше радостных возможностей, чем то, на что хватает времени.

Если у меня есть встречи, то я включаю их в этот список, и чем больше в списке встреч, тем меньше других задач.

Что нужно сделать сегодня?

Что нужно сделать, чтобы считать день действительно эффективным?

Сосредоточьтесь только на этом. Остальное — позже.

Полная концентрация

Короткий список первоочередных задач и продуктивное отношение к ним — теперь все в ваших руках!

Последнее, что я хотел бы посоветовать — фокусироваться на чем-то одном. Если вы сможете практиковать это регулярно, то станете чувствовать себя менее подавленными.

Противоположность этому — постоянное переключение между задачами. Быстро написать письмо, поработать над задачей, но через 30 секунд заглянуть на свой любимый веб-сайт, проверить сообщения и т.д.

Полная концентрация значит выбрать что-то важное для работы и убрать все остальное. Пусть это будет единственное, что вы делаете. Обратите внимание на желание заняться чем-нибудь еще, вдохните, а затем снова сосредоточьтесь на задаче.

Пусть на это короткое время задача станет для вас целым миром. Будьте благодарны за то, что перед вами стоит эта задача, что у вас есть возможность служить людям, которые вам небезразличны, возможность играть и проявлять любопытство, возможность учиться и находить радость и восторг.

Теперь, когда я поделился этими идеями работы с огромным списком задач… что бы вы хотели попробовать?