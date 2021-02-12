В США начали официальное расследование из-за ажиотажа вокруг акций GameStop

Власти США начали расследование по факту высокой волатильности на рынке, вызванной резким ростом котировок акций таких компаний как GameStop и AMC. Отдел по борьбе с мошенничеством Минюста США, а также прокуратура Сан-Франциско запросили информацию о деятельности брокеров, в частности Robinhood, и социальных сетей, которые стали центральными площадками ажиотажа среди частных инвесторов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные о процессе источники.

Также этим вопросом занялась Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая расследует, насколько правомерными были действия трейдеров, в том числе, с Reddit, стимулировавших рост стоимости фьючерсов на серебро и биржевого фонда iShares Silver Trust, уточняет газета.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) тоже анализирует произошедшее. А глава Минфина США Джанет Йеллен ранее собирала на совещание руководителей SEC, Федеральной резервной системы, Федерального резервного банка Нью-Йорка и Комиссии по торговле товарными фьючерсами для изучения ситуации с GameStop.

Уже известно, что генеральный директор Reddit Стив Хаффман 18 февраля должен выступить в Палате представителей, где пройдут слушания по поводу случившегося с акциями GameStop.

Акции ретейлера видеоигр GameStop в январе за две недели взлетели с $20 до $483. С тех пор акции упали примерно до $50.

По мнению экспертов, трейдеры с форума WallStreetBets на Reddit могли быть замешаны в некоторых видах манипуляций рынком, когда инвесторы вступают в сговор, чтобы взвинтить цену акций, а затем выгодно продают их.

Для признания этого факта нужно доказать, что трейдеры планировали искусственно создать определенную цену и предпринимали для этого конкретные действия.

По мнению юристов, дело о манипуляции рынком может быть начато только в том случае, если будет доказано влияние определенных лиц на ажиотаж среди розничных инвесторов. Но предъявление обвинений сотням ответчиков, которые торговали в небольших объемах, считая, что таким образом они ведут «войну» с крупными хедж-фондами, «не жизнеспособно», отмечает WSJ со ссылкой на юристов.