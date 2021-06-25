Налоговое «головокружение без успехов»

Аграрный комитет Верховной Рады выступил против «налогового» законопроекта № 5600, который подал Кабинет Министров. Взамен парламентский комитет поддержал альтернативный проект под № 5600-4, который предлагается принять на замену № 5600.

Офис президента и Кабинет Министров, которые настойчиво продвигают № 5600, предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности — здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды.

Цель понятна — «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов принятие № 5600 спровоцирует проблемы в экономике?

Действительно, а давайте задумаемся, какие есть варианты найти дополнительные доходы для бюджета, кроме этого «отнять и поделить»? Что самое интересное, ответы на все возможные вопросы + оценку политического и экономического курса украинской власти уже дала влиятельная европейская газета The Brussels Times.

Итак, какие возможны решения вместо «финансовой продразверстки», которую продвигает власть?

Во-первых, стимулирование привлечения иностранных инвестиций. Но только в теории, потому что на практике The Brussels Times подчеркивает, что «несмотря ни на что, одна вещь остается неизменной — иностранные инвесторы, которые представляют собой воплощение европейской идеи, переживают в Украине при Зеленском такие же трудные времена, как и при Януковиче с Порошенко». The Brussels Times напоминает грустную историю TIU из Канады, которая инвестировала в «зеленую» энергетику 65 миллионов долларов, построив четыре солнечные электростанции, а в итоге стала жертвой рейдерской атаки. Еще более свежий пример — история рейдерской атаки на сеть АЗС Glusco, которая разворачивается на наших глазах. Разница лишь в том, что здесь предводителем рейдерской атаки выступает государство в лице ГФС и СБУ, которые в итоге заблокировали деятельность швейцарской компании Proton Energy. А ведь Proton за время своей работы заплатила в бюджет Украины более 10 миллиардов долларов. Казалось бы, вот и деньги. Но с таким поведением в отношении иностранного бизнеса никаких инвестиций не будет.

Второй вариант — это борьба против коррупции. Один из народных депутатов-членов финансового комитета Верховной Рады сообщает, что борьба со «скрутками» НДС принесла бюджету 22 миллиарда гривен за 2020 год. И здесь The Brussels Times тоже дает ответ. В глазах европейцев никакой системной борьбы с коррупцией в Украине не было и нет. А есть ситуация, когда «борьбу против коррупции подменили борьбой против крупного и среднего бизнеса».

Наконец, вариант № 3 — это ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богатые платили больше, чем бедные и средний класс. Но в The Brussels Times предусмотрели и такой вариант! В Европе не верят в «налоговую реформу» Зеленского-Шмыгаля. Влиятельное СМИ прямо пишет, что «равный подход к налогообложению подменили ужесточением налогового бремени».

Короче, куда не кинь — везде клин. Видимо, отчаявшись действовать цивилизованными методами, и придумали эту «финансовую продразверстку» в виде № 5600. Но The Brussels Times вынесла этой совместной инициативе ОП и Кабмина в стиле «все отнять и поделить» однозначный приговор — это угроза для экономики Украины.

В принципе, пишет The Brussels Times, украинцам не привыкать жить десятки лет в ожидании «светлого будущего». «Однако коррупция, отсутствие реформ в судебной системе и крайне деструктивные налоговые инициативы только отодвинут во времени его наступление.

Поэтому, как предупреждает влиятельное европейское СМИ, «с таким качеством законов, которые принимает политическая элита, этот период может затянуться еще на 70 лет».

Вот такое вот получается «головокружение». Только в отличие от Иосифа Сталина с его знаменитой статьей «Головокружение от успехов», у Зеленского и компании речь идет о «головокружении без успехов».