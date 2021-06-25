Войти
Премьер подтвердил планы внедрить накопительную пенсионную систему
официально
Премьер подтвердил планы внедрить накопительную пенсионную систему
Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов
дружба народов
Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

резонанс
RSS

Налоговое «головокружение без успехов»

Александр Фомин
Александр Фомин
402
Налоговое «головокружение без успехов»

Аграрный комитет Верховной Рады выступил против «налогового» законопроекта № 5600, который подал Кабинет Министров. Взамен парламентский комитет поддержал альтернативный проект под № 5600-4, который предлагается принять на замену № 5600.

Офис президента и Кабинет Министров, которые настойчиво продвигают № 5600, предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности — здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды.

Цель понятна — «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов принятие № 5600 спровоцирует проблемы в экономике?

Действительно, а давайте задумаемся, какие есть варианты найти дополнительные доходы для бюджета, кроме этого «отнять и поделить»? Что самое интересное, ответы на все возможные вопросы + оценку политического и экономического курса украинской власти уже дала влиятельная европейская газета The Brussels Times.

Итак, какие возможны решения вместо «финансовой продразверстки», которую продвигает власть?

Во-первых, стимулирование привлечения иностранных инвестиций. Но только в теории, потому что на практике The Brussels Times подчеркивает, что «несмотря ни на что, одна вещь остается неизменной — иностранные инвесторы, которые представляют собой воплощение европейской идеи, переживают в Украине при Зеленском такие же трудные времена, как и при Януковиче с Порошенко». The Brussels Times напоминает грустную историю TIU из Канады, которая инвестировала в «зеленую» энергетику 65 миллионов долларов, построив четыре солнечные электростанции, а в итоге стала жертвой рейдерской атаки. Еще более свежий пример — история рейдерской атаки на сеть АЗС Glusco, которая разворачивается на наших глазах. Разница лишь в том, что здесь предводителем рейдерской атаки выступает государство в лице ГФС и СБУ, которые в итоге заблокировали деятельность швейцарской компании Proton Energy. А ведь Proton за время своей работы заплатила в бюджет Украины более 10 миллиардов долларов. Казалось бы, вот и деньги. Но с таким поведением в отношении иностранного бизнеса никаких инвестиций не будет.

Второй вариант — это борьба против коррупции. Один из народных депутатов-членов финансового комитета Верховной Рады сообщает, что борьба со «скрутками» НДС принесла бюджету 22 миллиарда гривен за 2020 год. И здесь The Brussels Times тоже дает ответ. В глазах европейцев никакой системной борьбы с коррупцией в Украине не было и нет. А есть ситуация, когда «борьбу против коррупции подменили борьбой против крупного и среднего бизнеса».

Наконец, вариант № 3 — это ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богатые платили больше, чем бедные и средний класс. Но в The Brussels Times предусмотрели и такой вариант! В Европе не верят в «налоговую реформу» Зеленского-Шмыгаля. Влиятельное СМИ прямо пишет, что «равный подход к налогообложению подменили ужесточением налогового бремени».

Короче, куда не кинь — везде клин. Видимо, отчаявшись действовать цивилизованными методами, и придумали эту «финансовую продразверстку» в виде № 5600. Но The Brussels Times вынесла этой совместной инициативе ОП и Кабмина в стиле «все отнять и поделить» однозначный приговор — это угроза для экономики Украины.

Читайте также: Инвестор не спешит, инвестор понимает…

В принципе, пишет The Brussels Times, украинцам не привыкать жить десятки лет в ожидании «светлого будущего». «Однако коррупция, отсутствие реформ в судебной системе и крайне деструктивные налоговые инициативы только отодвинут во времени его наступление.

Поэтому, как предупреждает влиятельное европейское СМИ, «с таким качеством законов, которые принимает политическая элита, этот период может затянуться еще на 70 лет».

Вот такое вот получается «головокружение». Только в отличие от Иосифа Сталина с его знаменитой статьей «Головокружение от успехов», у Зеленского и компании речь идет о «головокружении без успехов».

налоги, Glusco
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 июня 2021
Четверг, 24 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Налоговое «головокружение без успехов»

Офис президента и Кабинет Министров предлагают поднять ставки налогов и ренты сразу для целого списка деятельности – здесь и разведение домашней птицы, и производство пива, и пользование радиочастотами, и добыча железной руды. Цель понятна – «залатать» дыры в бюджете. Вот только получится ли? Не выйдет ли так, что вместо обещанных миллиардов спровоцирую проблемы в экономике?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Акела промахнулся. Опять. Снова

Обыски в офисе и у тещи (?!!!) Медведчука – это продолжение негативного сценария. Негативного для Зеленского & Co.Мы уже видели, как «Акела промахнулся» один раз. Когда власть выдвигает громкие обвинения – госизмена и разграбление национальных ресурсов – а потом судья на заседании на всю страну отчитывает прокурорских за то, что нет доказательств – это удар по репутации.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Инвестор не спешит, инвестор понимает…

На вечный вопрос всех украинских властей – «ну, где же иностранные инвесторы?!» проще всего ответить басней Эзопа про Льва, живущего в пещере и Лисицу, которая пришла к нему в гости, но благоразумно не стала заходить: «вижу много следов, ведущих в пещеру, но ни одного – идущих из нее!»
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016