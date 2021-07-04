Хуліганська витівка Ірми Крат – лише перший дзвіночок! А далі народ може і за вила взятися!

Що спільного у дачників та городників з компанією-мільярдером?

А в тому, що після прийняття законопроекту № 5600 про податки в них будуть забирати все до останньої нитки.

Нещодавно компанія «Арселор Міттал», яка володіє «Криворіжсталлю» на Батьківщині Зеленського, заявила про заморожування інвестицій у розмірі 1млрд. дол. Астрономічна сума!!!

Дані кошти мали йти на екологічну модернізацію та економію споживання електроенергії, але закон № 5600 ставить жирну крапку в цій істории. Бо інвестор вбачає ризики у підвищенні ренти на руду в 2,5 рази, а також ренти за використання надр і податку на землю, що може призвести до збитковості бізнесу. Тому в «Арселор Міттал» вирішили, що інвестувати в екомодернізацію в ці часи податкової нестабільності — це нерозсудливо. Саме так гендиректор «Арселор Міттал Кривий Ріг» Мауро Лангобардо пояснив скасування інвестиційного плану і, відповідно, меморандуму з Мінекономіки, який з такою помпою підписали в квітні цього року. Як то кажуть «Гладко было на бумаге — да забыли про овраги».

Але не поспішайте обурюватися, чому ще компанія мільярдера Лакшмі Міттала вирішили все «переграти». Справа в тому, що це українська влада на чолі з Зеленським вирішила «переписати правила під час гри». Дійсно, у нас розпал 2021 року, а влада змінює правила оподаткування. Зрозуміло, що системний бізнес, який працює за бізнес-планом, змушений переглядати і планування, і розмір запланованого прибутку, і заплановані збитки, і амортизацію. І, як бачимо, вже переглядає плани з інвестування. А що це означає для України? Мінус мільярд доларів інвестицій. А ще — шкода для екології, тому що ці кошти мали піти на екологічну модернізацію шкідливого виробництва.

Також зараз заморожена програма ЄБРР та «Криворіжсталі» по встановленню обладнання розділювача повітря вартістю 81 млн євро , який зменшує викиди та поліпшує жахливу екологію!

А чим дачники й огородники схожі на компанію-мільярдера? Це тим, що після прийняття цього законопроекту з них також будуть «здирати три шкури». Бо якщо законопроект приймуть, то розмір неоподатковуваної ділянки буде зменшено з 2 га до 0,5 га. А також буде введено податок в розмірі 5% від нормативної вартості ділянки.

Не забули й за алкоголь і цигарки, тепер українцю не можна й випити чарки на свята, бо кусається. Ще дуже-дуже багато підводних каменів в даному закону, який може просто знищити бізнес в Україні та замість додаткових надходжень до бюджету, спустошити казну та спровокувати економічну кризу!

Вибачайте, це такий «кінець епохи бідності»?! Схаменіться! Хуліганська витівка Ірми Крат, яка в Раді накинулася на Микиту Потураєва — це лише перший дзвіночок.

А далі народ може і за вила взятися!