«Налоговая экспроприация» или «налоговый грабеж»?

Есть такое понятие «кумулятивный эффект». Говоря простым языком, это ситуация, когда одни события накладываются на другие, усиливая конечный результат.

Если говорить об экономике, то это ситуация, когда сосредотачиваются несколько факторов, а затем происходит их «взрывное» действие.

Как это выглядит на практике?

Хороший пример — это резонансный законопроект № 5600 «Об изменениях в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

Если тезисно, то № 5600 предлагает внесение целой пачки правок в Налоговой кодекс:

— на 5 % увеличить ставки налогов на выбросы, водопользование и ренту на пользование радиочастотным ресурсом;

— на 14 % проиндексировать ренту на недропользование, не связанное с добычей полезных ископаемых;

— в 1,6 раза увеличить налог за сброс в водные ресурсы, а в перспективе к 2029 году поднять его в 8 раз;

— в 3 раза увеличить отчисления за отходы горной промышленности — с 0,49 до 1,5 гривны;

— отменить льготу по акцизу для производителей «зеленой» электроэнергии;

— фактически ввести «налог на прибыль с убытков». Проще говоря, даже если предприятие на заработало прибыль — все равно надо платить налоги;

— вводится новый налог на землю — так называемая минимальная налоговая нагрузка в виде 5 % от нормативной стоимости участка, причем платить эту сумму нужно будет ежегодно;

— с 5 % до 18 % повышается налог на доходы физических лиц при продаже третьего и каждого следующего объекта недвижимости в течение одного года;

— до 59,82 повышается акциз за литр 100 %-ного спирта- т.е. для пива акциз составит в зависимости от крепости от 2,39 до 4,79 гривен;

— и это еще не весь список!

Наконец, № 5600 дает новые полномочия контролерам и проверяющим. В частности, налоговики получат полномочия по взысканию налоговых долгов без обращения в суд, забирать залог за налоговые долги, а также по решению суда запрещать выезд за границу для топ-менеджеров, если за компанией числятся налоговые долги.

Национальное агентство по предотвращению коррупции уже назвало эти нормы «коррупциогенными», пояснив, что они спровоцируют коррупцию среди проверяющих и контролирующих органов.

Резюмируя, настолько резкая «налоговая экспроприация» — а Офис президента и Кабинет Министров рассчитывают получить сразу до 50 миллиардов гривен — это стресс для экономики. Но одно дело, когда стресс испытывает полностью здоровый организм. А наш организм ослаблен спадом ВВП (минус 2,0 5 по итогам первого квартала 2021 года), максимальной безработицей (1,8 миллиона или 10,5 %), большой закредитованностью перед МВФ и другими финансовыми структурами и другими негативными факторами.

Вот поэтому и есть риск, что возникнет кумулятивный эффект, когда резкое повышение налогов станет ударом по и без того ослабленной экономике. Скажем, крупные инвесторы уже готовятся к худшим временам. Такой крупный налогоплательщик как «Арселор Миттал Кривой Рог» заявил об отмене инвестиционного плана на сумму около 1 миллиарда долларов — на эти деньги планировали модернизировать производство, чтобы снизить выбросы CO2 и более экономно расходовать электроэнергию. Как пояснил гендиректор «Арселор Миттал Кривой Рог» Мауро Лангобардо, причина — это именно законопроект № 5600.

Интересная получается картина. В Европе стимулируют «зеленую» энергетику и внедряют новые экологические стандарты. А украинская власть во главе с Зеленским, наоборот, повышением налогов «обрубает» инвестиционные программы, нацеленные на экологическую модернизацию, как в случае с «Арселор Миттал».

И потом будем вспоминать, как авторитетные иностранные СМИ вроде The Brussels Times предупреждали, что настолько масштабное повышение налогов «превратит слабую экономику в еще более слабую». Вспоминать и удивляться, почему не слушали и не сделали выводы, а снова выбрали вариант «наступить на грабли».