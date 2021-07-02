Войти
Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС
позиция
Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
официально
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

макроэкономика
RSS

«Налоговая экспроприация» или «налоговый грабеж»?

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
385
«Налоговая экспроприация» или «налоговый грабеж»?

Есть такое понятие «кумулятивный эффект». Говоря простым языком, это ситуация, когда одни события накладываются на другие, усиливая конечный результат.

Если говорить об экономике, то это ситуация, когда сосредотачиваются несколько факторов, а затем происходит их «взрывное» действие.

Как это выглядит на практике?

Хороший пример — это резонансный законопроект № 5600 «Об изменениях в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

Если тезисно, то № 5600 предлагает внесение целой пачки правок в Налоговой кодекс:

— на 5 % увеличить ставки налогов на выбросы, водопользование и ренту на пользование радиочастотным ресурсом;

— на 14 % проиндексировать ренту на недропользование, не связанное с добычей полезных ископаемых;

— в 1,6 раза увеличить налог за сброс в водные ресурсы, а в перспективе к 2029 году поднять его в 8 раз;

— в 3 раза увеличить отчисления за отходы горной промышленности — с 0,49 до 1,5 гривны;

— отменить льготу по акцизу для производителей «зеленой» электроэнергии;

— фактически ввести «налог на прибыль с убытков». Проще говоря, даже если предприятие на заработало прибыль — все равно надо платить налоги;

— вводится новый налог на землю — так называемая минимальная налоговая нагрузка в виде 5 % от нормативной стоимости участка, причем платить эту сумму нужно будет ежегодно;

— с 5 % до 18 % повышается налог на доходы физических лиц при продаже третьего и каждого следующего объекта недвижимости в течение одного года;

— до 59,82 повышается акциз за литр 100 %-ного спирта- т.е. для пива акциз составит в зависимости от крепости от 2,39 до 4,79 гривен;

— и это еще не весь список!

Наконец, № 5600 дает новые полномочия контролерам и проверяющим. В частности, налоговики получат полномочия по взысканию налоговых долгов без обращения в суд, забирать залог за налоговые долги, а также по решению суда запрещать выезд за границу для топ-менеджеров, если за компанией числятся налоговые долги.

Национальное агентство по предотвращению коррупции уже назвало эти нормы «коррупциогенными», пояснив, что они спровоцируют коррупцию среди проверяющих и контролирующих органов.

Резюмируя, настолько резкая «налоговая экспроприация» — а Офис президента и Кабинет Министров рассчитывают получить сразу до 50 миллиардов гривен — это стресс для экономики. Но одно дело, когда стресс испытывает полностью здоровый организм. А наш организм ослаблен спадом ВВП (минус 2,0 5 по итогам первого квартала 2021 года), максимальной безработицей (1,8 миллиона или 10,5 %), большой закредитованностью перед МВФ и другими финансовыми структурами и другими негативными факторами.

Вот поэтому и есть риск, что возникнет кумулятивный эффект, когда резкое повышение налогов станет ударом по и без того ослабленной экономике. Скажем, крупные инвесторы уже готовятся к худшим временам. Такой крупный налогоплательщик как «Арселор Миттал Кривой Рог» заявил об отмене инвестиционного плана на сумму около 1 миллиарда долларов — на эти деньги планировали модернизировать производство, чтобы снизить выбросы CO2 и более экономно расходовать электроэнергию. Как пояснил гендиректор «Арселор Миттал Кривой Рог» Мауро Лангобардо, причина — это именно законопроект № 5600.

Читайте также: Песня убегающих инвесторов: слова Гетьманцева, музыка Коломойского

Интересная получается картина. В Европе стимулируют «зеленую» энергетику и внедряют новые экологические стандарты. А украинская власть во главе с Зеленским, наоборот, повышением налогов «обрубает» инвестиционные программы, нацеленные на экологическую модернизацию, как в случае с «Арселор Миттал».

И потом будем вспоминать, как авторитетные иностранные СМИ вроде The Brussels Times предупреждали, что настолько масштабное повышение налогов «превратит слабую экономику в еще более слабую». Вспоминать и удивляться, почему не слушали и не сделали выводы, а снова выбрали вариант «наступить на грабли».

налоги, инвестиции
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 июля 2021
Четверг, 1 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

«Налоговая экспроприация» или «налоговый грабеж»?

Резкая «налоговая экспроприация» - а Офис президента и Кабинет Министров рассчитывают получить сразу до 50 миллиардов гривен - это стресс для экономики. Но одно дело, когда стресс испытывает полностью здоровый организм. А наш организм ослаблен спадом ВВП, максимальной безработицей, большой закредитованностью перед МВФ и другими финансовыми структурами и другими негативными факторами.
Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

Песня убегающих инвесторов: слова Гетьманцева, музыка Коломойского

За №5600 голосовали большинство «слуг народа», депутатская группа «За будущее», которую 50/50 контролируют олигарх Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков, а также группа «Доверие», представляющая интересы Андрея Веревского и других аграрных магнатов. И такая картина только подтверждает версию о том, что Кабинет Министров является только формальным автором, а на самом деле №5600 написал глава комитета ВР по финансовой и налоговой политике Даниил Гетманцев по заказу олигарха Коломойского.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Зеленский полностью прогнулся под Медведчука в вопросах отношений с Россией

Эксклюзивное Владимира Зеленского агентству «Интерфакс-Украина» вышло сразу же после «прямой линии» Владимира Путина, состоявшейся 30 июня, что выглядит как попытка дать ответ на тезисы в отношении Украины, прозвучавшие от российского президента. Зеленский заговорил словами своего главного политического оппонента Виктора Медведчука.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016