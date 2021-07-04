Войти
Трамп раскритиковал Байдена за решение по «Северному потоку – 2»
позиция
Трамп раскритиковал Байдена за решение по «Северному потоку – 2»
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной
соседи
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

резонанс
RSS

Закона №5600 еще нет, а Украина уже потеряла $1 млрд инвестиций

Виталий Киба
Виталий Киба
948
Закона №5600 еще нет, а Украина уже потеряла $1 млрд инвестиций

2 июля 264 депутата Верховной Рады нажали кнопку «за» законопроект № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», вызвавший в обществе большой резонанс из-за того, что он предлагает повысить сразу целый список налогов, акцизов и рент. Речь идет о действительно масштабном повышении, поскольку в пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что планируют дополнительно собрать 50 миллиардов гривен.

В частности, речь идет о следующих нововведениях:

— на 14 % проиндексировать ренту на использование недр, не связанное с добычей полезных ископаемых;

— на 5 % поднять налоги на выбросы, водопользование и ренту на пользование радиочастотным ресурсом;

— в 1,6 раза повысить налог за сброс в водные ресурсы (в перспективе — в 8 раз до 2029 года);

— в 3 раза увеличить отчисления за отходы горной промышленности — с 0,49 до 1,5 гривны;

— отменить льготу по акцизу для производителей «зеленой» электроэнергии;

— ввести новый «налог на прибыль с убытков». Проще говоря, даже если предприятие за конкретный период понесло убытки — все равно надо платить налоги;

— ввести новый налог на землю — каждый владелец земельного участка каждый год должен будет заплатить 5 % от стоимости (т.н. минимальное налоговое обязательство);

— с 5 % до 18 % повышается налог на доходы физических лиц при продаже третьего и каждого следующего объекта недвижимости в течение одного года;

— повышение акциза на продукцию украинских пивоваров — от 2,39 до 4,79 гривен, в зависимости от крепости;

— плюс другие нововведения.

Кроме того, налоговые и проверяющие органы получат дополнительные полномочия. Например, налоговики смогу взыскивать налоговые долги, не обращаясь в суд, изымать залог за налоговые долги, запрещать руководителям компаний, имеющих задолженность по налогам, выезжать за кордон.

На самом деле, нет ничего крамольного в повышении налогов. Более того, взимать налоги — это одна из функций государства как гаранта общественного договора. Другой вопрос, что политические кризисы и бунты из-за налогов происходили тогда, когда общество / буржуазия / народ считали повышение налогов / новые налоги несправедливыми.

Что касается нашего случая, то неприятие № 5600 в обществе — это в первую очередь «заслуга» Кабинета Министров и Офиса президента. Действительно, разве мы увидели общественное обсуждение норм законопроекта № 5600? Нет, не увидели! А, может быть, чиновники Кабмина и ОП обсуждали налоговые нововведения с предпринимателями? Но ассоциации бизнеса критикуют № 5600 именно за то, что:

— «проект Закона вопреки законодательству не проходил общественного обсуждения» (Федерация работодателей Украины);

— значительные изменения в налоговое законодательство хотят внести «без предвидения достаточного налогового периода» (American Chamber of Commerce, аналогичные претензии высказала и Европейская бизнес-ассоциация).

А Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назвало предлагаемые нормы коррупциогенными, предостерегая, что они дают проверяющим и налоговым органам полномочия, которые спровоцируют всплеск коррупции.

Между тем, как и предупреждала авторитетная европейская газета The Brussels Times, крупные налогоплательщики и работодатели уже начали «голосовать ногами» против проекта № 5600.

Читайте также: Moet Hennessy откажется от названия «шампанское» ради экспорта в РФ

В частности, топ-менеджмент «Арселор Миттал Кривой Рог» сообщил, что компания отказывает от реализации своего инвестиционного плана стоимостью около $1 млрд. «Арселор Миттал» планировал провести масштабную экологическую модернизацию комбината в Кривом Роге (бывшая «Криворожсталь») с целью снизить выбросы углекислого газа в окружающую среду и уменьшить затраты электроэнергии. «Для нас оно (повышение ренты на добычу железной руды — Ред.) создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вразрез возможности инвестировать $1 млрд», — так пояснил причин этого решения директор «Арселор Миттал Кривой Рог» Мауро Лангобардо.

Итак, закона № 5600 еще нет, а Украина уже потеряла $1 млрд. инвестиций. Не говоря уже о том, что отказ от масштабного плана по экомодернизации идет вразрез с курсом ЕС на «зеленую» экономику. И это только «первая ласточка», дальше процесс будет нарастать как снежный ком.

налоги, инвестиции
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 4 июля 2021
Суббота, 3 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Хуліганська витівка Ірми Крат – лише перший дзвіночок! А далі народ може і за вила взятися!

Що спільного у дачників та городників з компанією-мільярдером? А в тому, що після прийняття законопроекту №5600 про податки в них будуть забирати все до останньої нитки.
Виталий Киба
Виталий Киба
юрист

Закона №5600 еще нет, а Украина уже потеряла $1 млрд инвестиций

Взимать налоги – одна из функций государства как гаранта общественного договора. А политические кризисы и бунты из-за налогов происходили тогда, когда общество / буржуазия / народ считали повышение налогов несправедливым.
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

«Налоговая экспроприация» или «налоговый грабеж»?

Резкая «налоговая экспроприация» - а Офис президента и Кабинет Министров рассчитывают получить сразу до 50 миллиардов гривен - это стресс для экономики. Но одно дело, когда стресс испытывает полностью здоровый организм. А наш организм ослаблен спадом ВВП, максимальной безработицей, большой закредитованностью перед МВФ и другими финансовыми структурами и другими негативными факторами.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016