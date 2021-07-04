Закона №5600 еще нет, а Украина уже потеряла $1 млрд инвестиций

2 июля 264 депутата Верховной Рады нажали кнопку «за» законопроект № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», вызвавший в обществе большой резонанс из-за того, что он предлагает повысить сразу целый список налогов, акцизов и рент. Речь идет о действительно масштабном повышении, поскольку в пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что планируют дополнительно собрать 50 миллиардов гривен.

В частности, речь идет о следующих нововведениях:

— на 14 % проиндексировать ренту на использование недр, не связанное с добычей полезных ископаемых;

— на 5 % поднять налоги на выбросы, водопользование и ренту на пользование радиочастотным ресурсом;

— в 1,6 раза повысить налог за сброс в водные ресурсы (в перспективе — в 8 раз до 2029 года);

— в 3 раза увеличить отчисления за отходы горной промышленности — с 0,49 до 1,5 гривны;

— отменить льготу по акцизу для производителей «зеленой» электроэнергии;

— ввести новый «налог на прибыль с убытков». Проще говоря, даже если предприятие за конкретный период понесло убытки — все равно надо платить налоги;

— ввести новый налог на землю — каждый владелец земельного участка каждый год должен будет заплатить 5 % от стоимости (т.н. минимальное налоговое обязательство);

— с 5 % до 18 % повышается налог на доходы физических лиц при продаже третьего и каждого следующего объекта недвижимости в течение одного года;

— повышение акциза на продукцию украинских пивоваров — от 2,39 до 4,79 гривен, в зависимости от крепости;

— плюс другие нововведения.

Кроме того, налоговые и проверяющие органы получат дополнительные полномочия. Например, налоговики смогу взыскивать налоговые долги, не обращаясь в суд, изымать залог за налоговые долги, запрещать руководителям компаний, имеющих задолженность по налогам, выезжать за кордон.

На самом деле, нет ничего крамольного в повышении налогов. Более того, взимать налоги — это одна из функций государства как гаранта общественного договора. Другой вопрос, что политические кризисы и бунты из-за налогов происходили тогда, когда общество / буржуазия / народ считали повышение налогов / новые налоги несправедливыми.

Что касается нашего случая, то неприятие № 5600 в обществе — это в первую очередь «заслуга» Кабинета Министров и Офиса президента. Действительно, разве мы увидели общественное обсуждение норм законопроекта № 5600? Нет, не увидели! А, может быть, чиновники Кабмина и ОП обсуждали налоговые нововведения с предпринимателями? Но ассоциации бизнеса критикуют № 5600 именно за то, что:

— «проект Закона вопреки законодательству не проходил общественного обсуждения» (Федерация работодателей Украины);

— значительные изменения в налоговое законодательство хотят внести «без предвидения достаточного налогового периода» (American Chamber of Commerce, аналогичные претензии высказала и Европейская бизнес-ассоциация).

А Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назвало предлагаемые нормы коррупциогенными, предостерегая, что они дают проверяющим и налоговым органам полномочия, которые спровоцируют всплеск коррупции.

Между тем, как и предупреждала авторитетная европейская газета The Brussels Times, крупные налогоплательщики и работодатели уже начали «голосовать ногами» против проекта № 5600.

В частности, топ-менеджмент «Арселор Миттал Кривой Рог» сообщил, что компания отказывает от реализации своего инвестиционного плана стоимостью около $1 млрд. «Арселор Миттал» планировал провести масштабную экологическую модернизацию комбината в Кривом Роге (бывшая «Криворожсталь») с целью снизить выбросы углекислого газа в окружающую среду и уменьшить затраты электроэнергии. «Для нас оно (повышение ренты на добычу железной руды — Ред.) создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вразрез возможности инвестировать $1 млрд», — так пояснил причин этого решения директор «Арселор Миттал Кривой Рог» Мауро Лангобардо.

Итак, закона № 5600 еще нет, а Украина уже потеряла $1 млрд. инвестиций. Не говоря уже о том, что отказ от масштабного плана по экомодернизации идет вразрез с курсом ЕС на «зеленую» экономику. И это только «первая ласточка», дальше процесс будет нарастать как снежный ком.