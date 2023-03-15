Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Китай в пошуках нової парадигми економічного розвитку

122
Китай в пошуках нової парадигми економічного розвитку

Зростання економіки Китаю у 2022р. склало 3%. На 2023 рік встановлена ціль у 5%, шо є найнижчим показником за чверть століття. Що свідчить про усвідомлення владою КНР вичерпання звичних моделей зростання та необхідності пошуку нових. Але поки із такими моделями є серйозна невизначність.

Модель зростання Китаю за інфраструктурним типом вичерпала себе. Надлишкові інвестиції в інфраструктуру оцінюються в 3% валового внутрішнього продукту (ВВП) щороку. Китай отримав надмірну інфраструктуру, яка не використовується – сучасні хайвеї, якими їздить лише десяток-другий автомобілів на день, міста-мільйонники з новим житлом, 80-90% якого не буде заселено. Водночас накопичено величезні борги банків, корпорацій, місцевих органів влади. Сукупний обсяг заборгованості становить 52 трлн. дол. Це 295% ВВП Китаю.

Модель зростання за експортним типом, на яку Китай зробив ставку після вичерпання ставки на розвиток інфраструктури, доводиться коригувати через торговельні війни, що почалися після усвідомлення США та ЄС своєї надмірної залежності від постачань з Китаю. Вони підсилились під час пандемії - закриття промислових провінцій Китаю в рамках антиковідних заходів приводило до зупинки виробництв в Європі та США через відсутність китайських комплектуючих. Це посилило впевненість американців та європейців в доцільності повернення виробництва із Китаю до своїх країн. Тим більше, шо повернення виробництва створює робочі місця в США та ЄС.

Китай вимушений переходити до політики зростання, заснованої на внутрішньому попиті. Він може бути забезпечений кредитом або зростанням зарплат. Але кредитна експансія на межі з урахуванням наявного боргового навантаження. Зростання зарплат загрожує втратою переваг, які давала Китаю дешева робоча сила.

Прагнення Китаю стати технологічною економікою навряд чи буде успішним з наступних причин:

- відсутність внутрішньо притаманній схильності до інновацій (на відміну від американців, британців, нідерландців тощо, які були лідерами усіх промислових революцій);

- інновації зароджується у вільних країнах, технологічні інноватори мають власну субкультуру, яка ґрунтується на політичному, релігійному та поведінковому плюралізмі – це протирічить ідеології й практиці Китаю;

- для розвитку інновацій потрібна терпимість до невдач, збитків. Вона є в США, Великобританії, країнах Північною Європи. В Китаї збитки можуть мати наслідком кримінальне переслідування й тривале ув’язнення. Ризик, без якого неможливі інновації, може коштувати занадто дорого.

Не має вводити в оману велика кількість патентів на винаходи, що реєструється в Китаї. Невелика кількість з них втілюється у промислові зразки, які можна запустити у дрібне серійне виробництво з метою вивчити попит на продукцію й на підставі цього прийняти рішення про економічну доцільність її виробництва. Не кажучи про велике серійне виробництво - переважна більшість високотехнологічної продукції виробляється за американськими та європейськими технологіями, Китай є місцем збирання, а не розробки. Майже увесь R&D (те, що ми звикли називати НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки), промисловий та модельний дизайн, маркетинг, фінанси – а це найбільш прибуткові етапи у виробництві - зосереджені в країнах Заходу.

За 2013-2021 роки середньорічні темпи росту ВВП Китаю становили 6,6%, що майже в 1,5 рази перевищувало темпи зростання світової економіки. Навряд чи Китай повторить шлях Японії, економіка якої чверть століття зростала темпом в 10% на рік, проте останні 30 років стагнує. Але схоже, що світу потрібен новий, не китайський, економічний локомотив.

Вячеслав Бутко, для "Хвилі"

Китай
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 марта 2023
Вторник, 14 марта 2023
Понедельник, 13 марта 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023