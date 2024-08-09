Податковий ухилянт: справа власника "Гуліверу" Віктора Поліщука як лакмусовий папірець для влади

Розслідування щодо фінансових махінацій Віктора Поліщука, кінцевого власника ТОВ "Три О", управляючої компанії бізнес-центру "Гулівер".

Тема підвищення податків та акцизів викликає в українському суспільстві не менший резонанс, ніж теми тарифів, війни та мобілізації. З високою ймовірністю з вересня ми побачимо значне підвищення ставок. І це позначиться на кожному. Але виходу, схоже, немає – Україні потрібно фінансувати армію, яка зростає завдяки посиленню мобілізації. Підвищення податків стане першим викликом для віце-прем'єрки Юлії Свириденко, яку, за інформацією "Української правди", готують на місце Дениса Шмигаля. Українцям доведеться аргументувати справедливість рішення і довести, що їхні гроші підуть воїнам, а не в кишені окремих чиновників чи бізнесменів.

І в питанні справедливості якраз можуть виникнути проблеми. Справа в тому, що великий бізнес, який традиційно вважається наближеним до влади, тяжіє до уникнення справедливої сплати податків. Схеми для цього використовуються різні. Є навіть кримінальні справи. Немає лише успішних кейсів притягнення цих бізнесменів до реальної кримінальної відповідальності. Ба більше – серед таких бізнесменів є і такі, котрі мають доведені зв’язки з Росією, ігнорують кредитні зобов’язання перед державою, але при цьому зухвало подають судові позови проти держустанов України.

Справа на майже 146 мільйонів гривень

Віктор Поліщук, один з найзаможніших бізнесменів України, опинився в центрі уваги правоохоронних органів через підозри в ухиленні від сплати податків і незаконному виведенні коштів зі своїх підприємств. Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало до суду справу № 62020100000000744 від 09.04.2020 про ухилення від сплати 145,8 млн грн податків ТРЦ "Гулівер". Розслідування БЕБ проводило під керівництвом Офіса Генерального прокурора щодо діяльності ТОВ "Три О", кінцевим бенефіціаром якого і є Поліщук. За даними слідства, за період 2019-2021 рр., керівництво компанії використовувало схему для ухилення від сплати податків шляхом фальсифікації господарських операцій.

ТОВ "Три О", яке управляє одним з найбільших бізнес-центрів у Києві, "Гулівером", укладало угоди з фіктивними та ризикованими компаніями ТОВ "Алекса Груп" і ТОВ "Спеценергомонтаж ЛТД". Загальна сума фіктивних угод перевищувала 874 мільйони гривень. Ці угоди дозволяли компанії створити фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість (ПДВ), що і призвело до ухилення від сплати цього податку на суму 145,8 мільйонів гривень.

Як працювала схема Поліщука?

Суть схеми полягала в оформленні фіктивних документів на нібито надані послуги та товари, яких насправді не було. ТОВ "Три О" оформлювало угоди з компаніями ТОВ "Алекса Груп" і ТОВ "Спеценергомонтаж ЛТД", яким перераховувались кошти за товари і послуги, які не існували в реальності. Такі операції дозволяли "Три О" завищувати свої витрати та створювати фіктивний податковий кредит з ПДВ, що знижувало податкові зобов'язання компанії перед державою.

Водночас фіктивні компанії, з якими співпрацювала "Три О", створювали фінансово-господарські документи з іншими фіктивними фірмами, утворюючи складні ланцюжки транзакцій, які заплутували слідчих. До таких фірм належали ТОВ "Оліас-ЛТД", ТОВ "Стар-Компані Груп", ТОВ "Глобалбуд-Інвест", ТОВ "Ковас Ренд" та інші. Більшість цих компаній були визнані податковою службою як такі, що мають ознаки ризиковості та фіктивності.

Фіктивність робіт проведених ТОВ "Алекса Груп" і ТОВ "Спеценергомонтаж ЛТД" підтверджується і свідченнями орендарів ТРЦ "Гулівер", отриманих слідчими БЕБ, про те що поліпшення приміщень, які вони орендують не проводилось в період 2019-2021 років. Згідно матеріалів кримінальної справи, про відсутність поліпшення орендованих приміщень ТРЦ "Гулівер" надали свідчення наступні посадові особи:

генеральний директор ТОВ "Ві ЕФ Консалтінг Сервісиз";

керівник адміністративного відділу ТОВ "Кока-Кола-Україна Лімідет";

директор ТОВ "Сіклум";

директор ТОВ "Глорія Фешен Груп";

працівник ТОВ "Стар-Компані Груп";

працівники ТОВ "Оліас-ЛТД";

працівники ТОВ "ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ";

працівники ТОВ "КОВАС РЕНД".

Взаємодія з фіктивними компаніями

Незважаючи на те, що взаємовідносини "Три О" і "Спеценергомонтаж ЛТД" за період 2019-2021 роки є предметом розслідування БЕБ в рамках кримінального провадження №62020100000000744 від 09.04.2020 ТОВ "Три О" продовжило співпрацю із цією компанією у 2022-2024 роках. Тобто вже під час повномасштабного вторгнення.

Так, "Три О" продовжувало співпрацювати з компаніями, які мають ознаки фіктивності, укладаючи з ними нові угоди. Наприклад, у 2022-2024 роках компанія укладала угоди на поставку послуг з ТОВ "Кунец ЕС СІ ДЖІ" і ТОВ "Спеценергомонтаж ЛТД" на загальну суму понад 540 мільйонів гривень. Ці компанії перебувають у списку "ризикових платників податків", тобто підозрюються у фіктивній діяльності та відмиванні коштів. Вивід 540 мільйонів гривень на фіктивні фірми погіршив фінансовий стан та показники бухгалтерського балансу "Три О".

"Спеценергомонтаж ЛТД" у 2023 році поставило послуги на суму більше 232 мільйонів гривень, а у 2024 році, до кінця квітня, ця сума вже склала понад 123 мільйони гривень. Загалом за два роки загальні поставки від цієї компанії склали 356 мільйонів гривень, що включає 59 мільйонів гривень ПДВ. Роботи, які нібито виконувалися цими фірмами, включали ремонтні роботи, обслуговування інженерних мереж та інші послуги. Насправді ці роботи не проводилися, а документи на них були підроблені.

Загалом, за період 2023-2024 років сума взаємовідносин "Три О" з фіктивним підприємством "Кунец ЕС СІ ДЖІ" склала понад 120 мільйонів гривень. Ці кошти також використовувалися для обслуговування вентиляційних мереж бізнес-центру "Гулівер". Враховуючи масштаби таких угод і їхню регулярність, можна припустити, що "Три О" систематично використовувала фіктивні підприємства для ухилення від сплати податків.

Виникає логічне питання – чому БЕБ провів результативне розслідування щодо ухилення Поліщука від податків за 2019-2021 роки, але не помітив аналогічних схем після 2022 року?

Проте схоже сам Поліщук не дуже переймається цією справою, бо вона в нього не перша. Більш того, він вже виходив сухим з води о 2016 році, коли Нацбанк визнав неплатоспроможним банк бізнесмена "Михайлівський", та звинуватив його у виведенні активів на пов’язані структури. Тоді банкрутство "Михайлівського" супроводжувалося масовими акціями вкладників банку з перекриттям головної вулиці столиці – Хрещатика. Але відповідальність настигла лише підлеглих Поліщука, але не його самого. Судовий розгляд щодо обвинувачених топ-менеджерів досі триває. Чи вдасться цього разу Поліщуку уникнути статусу підозрюваного, покаже час.

Маніпуляції з вартістю нерухомості

Окрім фіктивних угод, компанія "Три О" також маніпулювала із вартістю своєї нерухомості. Згідно з фінансовими звітами, вартість інвестиційної нерухомості компанії зросла на 90,8 мільйонів гривень у 2022 році та ще на 221 мільйон гривень у 2023 році. Це підозріле зростання, оскільки реальні поліпшення за словами орендарів на об'єктах бізнес-центру "Гулівер" не проводилися. Таке штучне завищення вартості активів дозволяло "Три О" приховувати виведення коштів, маскуючи їх під інвестиції в нерухомість.

Виведення коштів з існуючим боргом перед держбанками

Поки компанія "Три О" займалася виведенням коштів і ухиленням від сплати податків, чим погіршувала показники своєї фінансової звітності, на її балансі накопичувалася значна заборгованість перед державними банками. За даними на 2024 рік, ТОВ "Три О" винне державним "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" загалом 21,5 мільярда гривень. Заборгованість складається з довгострокових кредитів і інших зобов'язань перед банками.

Треба зрозуміти, що торгово-офісний центр "Гулівер" був побудований на гроші державного банку, фактично на "народні гроші". Згодом борг був реструктуризований під 3% річних у гривні, причому платежі за ним відбуваються не завжди. Але на питання, звідки така щедрість у державних банків та хто з простих українців може отримати такий вигідний кредит, відповіді немає. Секрет знає лише Поліщук. Та чи надовго?

"Гулівер" – унікальний актив, побудований за кредитні кошти держбанків, із високою прибутковістю навіть під час війни. Однак замість того, щоб спрямовувати доходи на погашення позики, кошти виводяться на сумнівні цілі, такі як купівля Rolls-Royce та оренда приватних чартерів.

Згідно з журналістським розслідуванням Радіо Свобода, у 2022 році Віктор Поліщук фактично припинив обслуговування цих кредитів, що викликало серйозне занепокоєння у державних фінансових установах. Динаміка поточної кредиторської заборгованості свідчить про те, що ситуація лише погіршувалася: у 2022 році заборгованість зросла на 484 мільйони гривень, у 2023 році – на 641 мільйон, а за перший квартал 2024 року – ще на 58 мільйонів гривень.

Динаміка поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями ООО "Три О" за період з 2022 по перший квартал 2024

Динаміка поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями ТОВ "Три О" показує, що по кредитам держбанків ТОВ "Три О" не сплачує, але при цьому виводить кошти на ризикові і фіктивні підприємства.

Таким чином, Віктор Поліщук у 2022 – 2024 роках умисно виводив кошти з ТОВ "Три О" на фіктивні підприємства не тільки для ухилення від сплати податків, а і для того, щоб не платити ці кошти в погашення кредитів держбанкам "Ощадбанку" і "Укрексімбанку", чим погіршив фінансову стабільність нашої країни під час війни. А якщо взяти до уваги, що журналісти Радіо Свобода довели зв'язок Поліщука з Росією, не слід дивуватись, чому саме він наносить потужній удар по економіці України.

Безвідсоткові позики на менеджерів

Окрім виводу коштів з "Три О" шляхом взаємовідносин з фіктивними підприємствами і обготівковуючих операцій, Віктор Поліщук здіяв ще один "старовинний" спосіб виведення коштів із використанням безвідсоткових кредитів.

Один з договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики) опублікував на своєї Фейсбук-сторінці громадський активіст Сергій Пастушенко.

Згідно цього договору, який має всі ознаки реального, ми бачимо безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ "Три О" на 56,8 мільйонів гривень Оксані Чепіжці. Згідно деяких джерел, вона відповідає у Віктора Поліщука за напрямок будівництва і реалізацію нерухомості у місті Бровари (підприємство ТОВ "АЛЬЯНС НОВОБУД"). У 2021 році в ЗМІ Оксана Чепіжко фігурувала як топ-менеджерка міністра доходів часів Януковича Олександра Клименка, який зараз веде бізнес у Росії. Цікаво, що самого Поліщука називали кишенею "сім’ї Януковича". І дуже не хотілося б дізнатись, що з початку повномасштабного вторгнення гроші з України через Поліщука та Чепіжко йшли на російськи рахунки.

Такі договори Віктор Поліщук може пролонговувати безмежну кількість разів, тільки щоб кошти виведені у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги потрапили до його карману у готівковій формі, а не були спрямовані в погашення і обслуговування боргу державних банків "Ощадбанку" і "Укрексімбанку".

До речі, щодо бізнесу Поліщука у Броварах. Нещодавно ЗМІ писали, що Поліщук винен у знищенні унікального "Радіопередавального центру" в Броварах. На території колишнього "Радіопередавального центру" тепер багатоповерхівки, які побудували фірми, пов’язані з власником "Гуліверу". Це вплинуло на результати України, зокрема, в інформаційній війні, бо "Радіопередавальний центр" з комплексом "Борей" дозволяв поширювати радіосигнал по всій території України, і в окупованих районах. Відомо, що на прифронтових територія України навіть зараз ловить вороже радіо, а український сигнал – ні.

Але це окрема тема для розслідування, яким мають займатися у СБУ. Тому повернемося до ухилення від податків.

Схеми Поліщука виглядають цинічними на тлі дискусію про підвищення податків та акцизів для всіх українців. Звичайно, українці з розумінням ставляться до цього – в країні продовжується війна і податки відіграють рішучу роль в фінансуванні ЗСУ. Але такі кейси як справа Поліщука ставить перед суспільством складне питання – чому ті, хто винен державі сотні мільйонів спокійнесенько пересуваються на розкішних Rolls-Royce вулицями Києва, а інші готуються для критичних рішень, щоб зберегти Україну? І на ці питання, мабуть, мають відповісти перш за все ключові податкові спікери – Данило Гетманцев, Юлія Свириденко, Денис Шмигаль.

Подальший розвиток розслідування має дати відповідь на питання, як такі масштабні фінансові злочини могли відбуватися під час одного з найскладніших періодів в історії України.