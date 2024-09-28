Пільговий тариф на світло, субсидія на опалення та надбавки до пенсії: що зміниться в жовтні

У жовтні має стартувати опалювальний сезон, тому комунальні платежі українців зростуть і зміниться розмір субсидій. При цьому підвищення тарифів ЖКГ не планується, а для окремих споживачів почне діяти пільгова ціна на світло. Пенсії збільшаться лише за рахунок вікових надбавок в індивідуальному порядку.

Докладніше про зміни у соціальній сфері з наступного місяця – в матеріалі РБК-Україна.

Субсидії на опалювальний сезон. Кому треба оформлювати

Опалювальний сезон зазвичай починається у жовтні. Конкретна дата залежить від погодних умов та відповідного рішення місцевих органів влади. Втім субсидія на оплату ЖКГ в опалювальний період розраховується з 1 жовтня до 30 квітня.

Як зазначають у Пенсійному фонді, більшість домогосподарств автоматично продовжать отримувати субсидію на опалювальний сезон 2024/2025, якщо їм була призначена "літня" субсидія, навіть якщо сума дорівнювала 0,00 грн. Людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на ЖКП, субсидію також буде нараховано в автоматичному режимі. Додатково звертатися за переоформленням не потрібно.

Проте у низці випадків українцям доведеться подати документи на субсидію в жовтні:

коли документи на призначення субсидії подаються вперше;

якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану, доходів тощо;

якщо у субсидії на неопалювальний період було відмовлено через борги, відсутні доходи тощо;

для призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Варто зазначити, якщо домогосподарство звернеться до ПФУ для отримання субсидії у період до 30 листопада 2024, її буде призначено з жовтня 2024.

Заяву та декларацію про доходи можна подати онлайн на Порталі електронних послуг ПФУ, в мобільному застосунку Пенсійного фонду, через портал "Дія", або офлайн в установах ПФУ, ЦНАПах, та місцевих органах влади. Також можна відправити документи поштою на адресу ПФУ.

Для субсидії на опалювальний сезон 2024/2025 враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2024. Для пенсіонерів – розмір виплат за серпень поточного року.

Тарифи в жовтні. Хто матиме пільгу на світло

Вартість електроенергії для побутових споживачів у жовтні становитиме 4,32 грн/кВт-год. Власники двозонних лічильників з 23:00 до 07:00 сплачуватимуть за послугу 2,16 грн/кВт-год, а в інші години доби – за повним тарифом.

Домогосподарства, які обігрівають помешкання електричними установками, з початком опалювального сезону (з 1 жовтня 2024 до 30 квітня 2025) можуть отримати знижку на світло та платити за тарифом 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання електроенергії за місяць не перевищує 2000 кВт.

Обов'язкова умова отримання пільги на світло – реєстрація електроопалення в установленому порядку.

Для цього споживачу необхідно звернутися до місцевого оператора системи розподілу електроенергії із заявою та технічною документацією на обладнання (копія проєкту електропостачання об’єкта побутового споживача, підтверджуючі документи про введення в експлуатацію електроопалювальної установки).

А от для бізнесу ціни на світло можуть зрости. Зміну тарифів НКРЕКП розгляне 1 жовтня. В разі ухвалення вони набудуть чинності в листопаді.

Решта комунальних тарифів у жовтні залишаться без змін. Мораторієм на період дії воєнного стану заборонено підвищувати вартість послуг теплопостачання, гарячої води та газу. Про підвищення тарифів на холодну воду також немає інформації.

Коли підвищать пенсії

Перерахунок пенсійних виплат в Україні відбувається на підставі індексацій та зміни прожиткового мінімуму. Цьогоріч всі заплановані масові підвищення вже відбулися.

В уряді анонсували черговий етап перерахунку у 2025 році. Як повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, підвищення не буде значним, однак пенсіонери можуть розраховувати щонайменше на планову індексацію наступного року (зазвичай проводиться в березні).

Також міністр повідомила, що у 2025-му планується перерахунок у бали, що має дати зростання пенсій для всіх отримувачів.

Окрім масових перерахунків, розмір пенсії може змінюватися в індивідуальному порядку. Наприклад, при досягненні особою певного віку.

У жовтні 2024 надбавку до пенсії за віком зможуть отримати українці, які досягли 70 років (300 грн), 75 років (456 грн) та 80 років (570 грн). Надбавка нараховується автоматично.

Також перерахунок в індивідуальному порядку роблять отримувачам пенсії, які після досягнення пенсійного віку продовжували працювати, але наразі звільнилися. Для перерахунку потрібно звернутися до центрів обслуговування громадян ПФУ.