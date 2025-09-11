Забудовниця і «смотрящий»: НАБУ розслідує справу Молчанової та Іванющенка

Вищий антикорупційний суд визначив 100 млн грн застави для співзасновниці Stolitsa Group Влади Молчанової, підозрюваної у справі заволодіння 18 га державної землі вартістю понад 160 млн грн. Прокуратура наполягала на сумі у 300 млн, але суддя Андрій Біцюк обрав м’якший варіант. Сама Молчанова вносити заставу відмовилася й оголосила про намір оскаржити рішення в апеляції.

Справa «Столичного ринку»

Кримінальне провадження НАБУ та САП стосується оборудки навколо гуртового ринку сільськогосподарської продукції у передмісті Києва. Слідство вважає, що Влада Молчанова у змові з колишнім нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком та службовцями Держгеокадастру реалізували схему виведення 18 гектарів державної землі через «підставних осіб» та подальшу легалізацію ділянок через афілійовані компанії.

За версією прокурорів, цей кейс — не лише земельна афера, а й спроба закріпити контроль над прибутковим ринком «Столичний».

У справі з’явилися й політичні зв’язки: в телефонних переписках Молчанова називає екс-нардепа Олеся Довгого «дорогим дружочком», а сам Довгий, за даними прокурора, виступав модератором домовленостей між Молчановою та Іванющенком.

Ринок «Столичний» як предмет оборудки

Гуртовий ринок «Столичний» відкрив Юрій Іванющенко — колишній народний депутат і неформальний «смотрящий» Віктора Януковича за низкою економічних питань. Після втечі Януковича у 2014 році проти Іванющенка запровадили санкції, і він виїхав жити до Монако. Контроль над ринком поступово перейшов у бік Влади Молчанової за участі юриста Андрія Портнова.

Іванющенко неодноразово намагався повернути актив, однак безуспішно. А після вбивства Портнова в Мадриді у травні цього року між Молчановою та Іванющенком розпочалися переговори, зміст яких став відомий детективам НАБУ. З матеріалів справи випливає, що один із довірених осіб Іванющенка передав слідству умови цієї корупційної домовленості.

Вулиця як інструмент захисту

Влада Молчанова давно асоціюється з тіньовим впливом на політику. І якщо у 2010-х вона виступала головним спонсором «Батьківщини» у Київській області — і залишається такою досі, — то сьогодні її судові засідання супроводжуються масовими мітингами, зокрема за участю людей у військовій формі.

Депутатка Олександра Кужель ще раніше публічно радила «брати передоплату на мітингах, замовлених Молчановою», називаючи забудовницю ненадійним клієнтом.

Stolitsa Group збудувала в Києві десятки великих житлових масивів. Але майже кожен із цих проєктів супроводжувався незаконними землевідводами, хаотичною забудовою, конфліктами з мешканцями та численними скаргами на якість зведеного житла. За інформацією, що циркулює на ринку, серед інвесторів Молчанової чимало непростих фігур, у тому числі пов’язаних з Офісом президента України.

Що далі: апеляція замість застави

Застава у 100 млн грн стала компромісним рішенням. Для САП це сигнал, що суд не готовий іти на максимальні вимоги, а для Молчанової — тест на лояльність партнерів, адже сума значна навіть для великого девелопера. Водночас сама підозрювана заявила, що не має наміру вносити й цей розмір застави та готує апеляцію.

Попереду — головне випробування: чи перетвориться справа «Столичного ринку» на показовий кейс протидії земельним аферам, чи залишиться ще однією гучною, але так і не розкритою корупційною оборудкою.