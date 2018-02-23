За год перевозчики пассажиров совершили почти 1,5 тысячи ДТП, – Ноняк

С участием автомобильного транспорта, который оказывает услуги по перевозке пассажиров, в 2017 году на дорогах Украины произошло 2 588 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время публичного отчета в Укринформе.

«В 2017 году на автодорогах Украины произошло 2588 ДТП с участием автомобильного транспорта, который оказывает услуги по перевозке пассажиров, опасных грузов», — заявил Ноняк.

Вследствие этих ДТП, подчеркнул он, 160 человек погибло и 1 824 человека получили травмы.

Кроме того, Ноняк добавил, что из указанного количества — 2588 ДТП, «по вине водителей лицензированного автотранспорта за указанный период произошло 1 295 ДТП, в результате которых 54 человека погибло и 861 получил травмы различной степени».

«По сравнению с 2016 годом аварийность в Украине выросла. Почему? В 2016 году не было моратория, а в 2017 году — есть мораторий, который продолжается и в 2018 году. Привожу простой пример. Есть у предприятия 100 маршрутов. Мы выходим каждый день на рейдовые проверки. Рейдовыми проверками мы такого перевозчика можем лишить 3 или 5 маршрутов, но 90 или 80 все равно продолжат работать. И невозможно рейдовыми проверками в полной мере выполнить весь надзор и контроль», — отметил Ноняк.

По его словам, отсутствие моратория и полномочия работников Государственной службы Украины по вопросам безопасности на транспорте позволили бы проверить место, где хранятся транспортные средства, выяснить, проходит ли водитель медосмотр, осматривает транспорт механик, есть лицензия на осуществление перевозок и тому подобное.

«Если бы мы провели такие полные проверки, то есть весь технологический процесс, тогда, я убежден, ряд предприятий, которые убивают и травмируют наших людей на автодорогах, лишились бы лицензии», — подчеркнул Ноняк.