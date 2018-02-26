В Киеве задержали разыскиваемого в 30 странах хакера

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины задержал хакера, которого разыскивали правоохранители 30 стран мира.

«Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому злоумышленник прибыл в столицу. Также, во время обыска на съемной им квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители», — сообщает пресс-служба МВД Украины в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

По информации ведомства, организатора работавшей 7 лет международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров, задержали в воскресенье в Киеве.

«Сегодня, 26 февраля, суд будет избирать ему меру пресечения в городе Полтава», — говорится в сообщении.

Личность задержанного пока не раскрывается, однако в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины рассказали, что в ликвидации преступной сети были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда же в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности — 33-летнего местного жителя.

«1 декабря 2016 года Октябрьский районный суд г.Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины об его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск», — отметили в Департаменте.

Согласно украинскому законодательству, ему инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

«В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (ФРГ) расследуется уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры, известной как „Avalanche“, которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6млн евро. Кроме того, связанные с кибератаками денежные потери, осуществленными по сети „Avalanche“, по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру», — рассказали в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.