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Ученые нашли связь между богатством и употреблением алкоголя

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Ученые нашли связь между богатством и употреблением алкоголя
Фото: Fitobzor

Профессионалы и люди с более высокими доходами в Великобритании пьют алкоголь чаще, чем те, кто выполняет низкооплачиваемую работу и занимается ручным трудом.

Ежегодный опрос, проведенный Управлением национальной статистики, показал, что около семи из десяти человек, работающих на руководящих и профессиональных должностях, включая врачей, юристов, медсестер и учителей, заявили, что за неделю до интервью они пили алкоголь.

В то же время в группе, в которую вошли рабочие, водители грузовиков и портье, утвердительно ответили только пятеро из десяти.

Доля людей, которые употребляли алкоголь, неуклонно растет вместе с доходом — от менее 50% среди самых низкооплачиваемых работников до почти 80% среди тех, кто зарабатывает 40 тысяч фунтов стерлингов и более.

В настоящее время в Шотландии внедряется политика, которая должна сделать алкоголь более дорогим и менее доступным. Ее критики говорят, что удорожание спиртного просто ударит по кошельку малоимущих, но не поможет ограничить злоупотребление алкоголем.

Сторонники внедрения минимальной цены утверждают, в свою очередь, что именно доступность алкоголя является значительной частью проблемы, и что менее обеспеченным пойдет на пользу сокращение количества выпитого.

По данным исследователей, если принять во внимание уровень доходов населения, то стоимость пива в магазинах в настоящее время составляет примерно треть от цены, которая была 30 лет назад, а цена вина и крепкого алкоголя уменьшилась почти вдвое.

В чем разница между количеством алкоголя, который пьют богатые и бедные?

В управлении статистики предполагают, что дело в возрасте опрашиваемых. Молодые люди с меньшей вероятностью занимают высокую должность, а они в Британии менее склонны к частому употреблению алкоголя.

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Количество молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, которые заявили, что они совсем не пьют, снизилось Британии в прошлом году с 27% до 23%, но по-прежнему значительно превышает значение 2005 года (19%). Между тем, доля непьющих среди людей старше 65 лет снижается, в значительной степени из-за того, что все меньше женщин старшего возраста полностью воздерживаются от выпивки.

Также данные британской статистики показывают, что молодые люди более склонны напиваться вдрызг. Но больше всего вреда своему здоровью наносят люди среднего возраста, которые чаще чем другие возрастные группы выпивают каждый день.

алкоголь, статистика
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