Goldman Sachs оштрафовали на 110 млн долларов за манипуляции на валютных рынках

Американские финансовые регуляторы оштрафовали Goldman Sachs Group Inc. на 110 млн долларов за нарушения, допущенными банком на валютном рынке и нанесшие ущерб его клиентам. Об этом говорится в сообщении Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

В частности, Goldman Sachs выплатит по 54,75 млн долларов Федеральной резервной системе (ФРС) и Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк. Регуляторы утверждают, что в 2008-2013 гг. трейдеры банка использовали электронные чат-румы, где обменивались информацией с другими участниками с целью получения более высоких прибылей в ущерб клиентам банков.

«Некорректные действия позволяли банкам и их трейдерам наращивать прибыли за счет исполнения контрактов в ущерб клиентам», — отмечается в сообщении нью-йоркского регулятора.

Трейдеры имели возможность корректировать цены на определенные ценные бумаги и помогать трейдерам других банков, предоставляя им конфиденциальную информацию о выставленных клиентами заявках, утверждает регулятор. Несмотря на то, что в Goldman Sachs с 2001 года имели процедуры контроля операций на валютном рынке, вопрос о нарушениях не всегда поднимался, как требовалось, что «допускало продолжение некорректной активности».

Мировые банки за последние годы заплатили штрафы в общей сложности на несколько миллиардов долларов за манипуляции на валютном рынке.

