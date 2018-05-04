Нобелевская премия по литературе в 2018 году отменена

Шведская академия решила перенести вручение Нобелевской премии в области литературы 2018 года на 2019-й, следует из сообщения Фонда Нобеля. Перенос не отразится на вручении Нобелевской премии за достижения в других сферах.

Нобелевская премия по литературе не будет вручена впервые с 1943 года.

Решение было принято на фоне скандала, связанного с разглашением имен лауреатов премии мужем одного из членов Шведской академии. Позднее его же обвинили сексуальных домогательствах к 18 женщинам. Его имя не разглашается.

Три писателя в знак протеста отказались от званий постоянных членов Шведской академии. Кроме того, свой пост покинула ее постоянный секретарь Сара Даниус.