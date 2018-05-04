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Белоцерковский завод «Росава» продолжит работу, несмотря на ликвидацию ЧАО «Росава»

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Белоцерковский завод «Росава» продолжит работу, несмотря на ликвидацию ЧАО «Росава»

Завод «Росава» (Белая Церковь, Киевская область) продолжит работу, несмотря на ликвидацию частного акционерного общества «Росава». Об этом Українським Новинам  сообщили в пресс-службе «Росавы».

«Решение общего собрания акционеров, которое состоялось 30 апреля 2018 года, по сути представляет собой реструктуризацию предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении различных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии», — сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, реструктуризация предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятия, создание после реструктуризации дополнительных рабочих мест в количестве не менее 75-125 человек ежегодно.

При этом о том, какое новое юридическое лицо будет управлять производственными мощностями «Росавы» в пресс-службе не сообщили.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом ЧАО «Росава», согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, увеличило убыток на 73,8%, или на 304,8 млн гривен до 717,8 млн гривен, сократив чистый доход в 1,7 раза, или на 626,657 млн гривен до 875,272 млн гривен.

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Основным видом деятельности компании является производство автошин.

Ассортимент включает более 150 типоразмеров шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Предприятие контролирует депутат Верховной Рады Константин Жеваго (внефракционный).

акционерные общества, ликвидация, Rosava
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