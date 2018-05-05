На Донбассе начнут работать мобильные посты полиции

На территории проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях начнут работу мобильные передвижные посты полиции. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время рабочего визита в Донецкую область, сообщил Департамент коммуникации ведомства.
По словам Князева, с началом Операции объединенных сил полиция меняет формат функционирования блокпостов.
Он также отметил, что уже в ближайшее время полиция прифронтовых областей перейдет к более эффективной системе контроля — мобильные передвижные посты. Такие передвижные группы позволят улучшить работу по противодействию утечки оружия и взрывчатки.
Кроме того, будет перестроена работа дополнительных сил, которые прибывают в указанные регионы. В то же время сокращение количества стационарных блокпостов позволит полицейским увеличить присутствие в отдаленных населенных пунктах региона.
Также глава полиции отметил положительный опыт работы полицейских станций, которые функционируют в поселках Мироновское и Очеретино, под Авдеевкой.
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