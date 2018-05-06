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Сегодня в Лиссабоне состоится торжественная церемония открытия Евровидения-2018

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Сегодня в Лиссабоне состоится торжественная церемония открытия Евровидения-2018

Официальное открытие «Евровидение-2018» состоится в воскресенье, 6 мая, в столице Португалии Лиссабоне на арене Altice в Парке Наций. Португалия впервые принимает «Евровидение», благодаря победе на «Евровидении-2017» в Киеве. Информацию о деталях церемонии открытия собрали Українські Новини.

Открытие международного песенного конкурса «Евровидение» в 2018 году пройдет в Португалии 6 мая на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

Церемония открытия будет проводиться на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологий.

43 страны подтвердили свое участие. Конкурсанты находятся в Лиссабоне и проводят подготовку к выступлениям уже с конца апреля. Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

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Представителем Украины в этом году выступит певец MELOVIN с песней Under The Ladder.

«Голубая дорожка» готова принять 43 делегации завтра. Вот эксклюзивный вид того, как все будет выглядеть", — написали в официальном Twitter-аккаунте конкурса 5 мая.

Как сообщалось, прямые эфиры Евровидения-2018 будут комментировать Джамала и Alyosha.

Тем временем, на Евровидении-2018 традиционную красную дорожку заменит голубая.

Евровидение, Лиссабон
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