Гройсман и Продан поставили своего человека руководить таможней

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабмина о назначении начальника Волынской таможни Виктора Кривицкого временно исполняющим обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабинета министров Украины № 448 от 4 июля 2018 года, подписанном Гройсманом.

По информации «Радио Свобода», Кривицкий будет на новой должности заниматься таможенным направлением.

Кривицкий родился в Хмельницкой области. Однако работал в налоговых органах в Виннице. С 90-х годов занимал руководящие должности в налоговой Винницкой области.

«В апреле 2016 года экс-мэр Винницы Владимир Гройсман стал премьер-министром Украины, а в июле 2016-го еще один винничанин, который также долгое время работал в налоговой, — Мирослав Продан — возглавил всю Государственную фискальную службу. Тогда же, в декабре 2016 года Виктор Кривицкий возглавил Волынскую таможню, которой и руководил до нынешнего назначения», — пишет «Радио Свобода».

Ранее журналисты «Схем» разоблачили схему ввоза авто с иностранной регистрацией, которая действует на Волынской таможне.