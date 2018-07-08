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В Германии прошли акции в поддержку беженцев

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В Германии прошли акции в поддержку беженцев

В нескольких городах Германии в субботу, 7 июля, состоялись акции в поддержку спасательных организаций, которые помогают беженцам в Средиземном море. Крупнейшая демонстрация прошла в Берлине, в ней приняли участие около 12 000 человек, сообщили организаторы, сообщает DW.

Заявку на проведение акций подавала организация Seebrücke ( «Морской мост»). В Берлине участники шествия прошли от Александерплатц до Бранденбургских ворот, держа в руках спасательные жилеты. В Ганновере на демонстрацию вышли около двух тысяч человек, в Бремене — около тысячи. Аналогичные акции состоялись в Мюнхене, Лейпциге, Гейдельберге и во Франкфурте-на-Майне.

Инициатива Seebrücke появилась после конфликта вокруг судна немецких спасателей Lifeline, которое взяло на борт в Средиземном море 234 мигранта с резиновой лодки. Италия, а также Испания отказались принять корабль в свои порты.

Организация на своих акциях использует оранжевый цвет в знак солидарности с беженцами. От немецких и европейских политиков она требует создания безопасных путей для мигрантов, декриминализации действий спасателей на море и человечного отношения к беженцам.

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Акции в поддержку беженцев также прошли в Италии и на Мальте.

беженцы, ФРГ, Seebrücke
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