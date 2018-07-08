Жертвами наводнения в Японии стали 70 человек

В Японии число погибших из-за последствий ливневых дождей возросло до 70 человек. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает агентство Kyodo.

Напомним, мощный тайфун, обрушившийся на этой неделе на Японию, принес сильнейшие осадки, которые привели к сходу селевых потоков и оползней. Властям пришлось эвакуировать несколько миллионов человек из затопленных районов. В спасательных операциях были задействованы военные.

В префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото был объявлен режим чрезвычайного положения.

В ряде районов за несколько дней выпала полуторамесячная норма осадков.

44 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.