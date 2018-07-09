Министр обороны Великобритании обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к смерти женщины, отравленной нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает Reuters.

«Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которой умерла наша гражданка», — сказал Уильямсон, выступая в британском парламенте.

Он выразил уверенность, что мировое сообщество присоединится к Великобритании в осуждении Москвы.

Напомним, 4 июля в английском городе Эймсбери два человека, по данным британских властей, оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок». Это то же вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

8 июля одна из пострадавших — Дон Стерджесс — скончалась в больнице. Второй пострадавший, 45-летний мужчина, находится в критическом состоянии.