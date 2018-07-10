Долю РФ в проекте завода ядерного топлива в Украине может выкупить Китай

Китайская компания China Nuclear Fuel Corporation выразила заинтересованность в выкупе российской доли (50% минус 1 акция) в проекте строительства завода ядерного топлива на территории Украины. Кроме того, инвестор покроет расходы Украины, которые были ранее осуществлены на финансирование строительства завода, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

«С целью привлечения инвестиций для финансирования строительства завода по производству ядерного топлива в Украине, в 2015-2016 годах проведены переговоры с предполагаемыми инвесторами по созданию производства ядерного топлива в Украине, в частности с China Nuclear Fuel Corporation (Китайская Народная Республика), которая предложила организовать совместное производство ядерного топлива для потребностей украинских АЭС. Предусматривается, что китайская сторона выкупит акции АО „ТВЭЛ“ в полном объеме и обеспечит полное финансирование проекта», — говорится в сообщении.

В июне 2018 года от руководства компании China Nuclear Energy Industry Corporation поступило приглашение о проведении трехсторонних переговоров Украина — Китай — Россия по поводу участия китайской стороны в реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива на территории Украины.

«В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций АО „ТВЭЛ“ и определение первоочередных шагов сотрудничества», — добавили в Минэнергоугля.

Как сообщалось, в 2010 году Украиной и Россией создано совместное предприятие по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 — ЧАО «Завод по производству ядерного топлива». Под сооружение объекта выделены 6,8 га возле поселка Смолино (Кировоградская обл). В проекте украинскому государственному концерну «Ядерное топливо» принадлежит 50% + 1 акция, а остальные 50% минус 1 акция — российской «ТВЭЛ».

Для реализации проекта строительства завода украинской стороной на сегодняшний день профинансирован эквивалент 10 млн долл. США, из них 5,2 млн долл. США — аванс на изготовление нестандартизированного оборудования производства ОАО «ТВЭЛ».

Сегодня появилась информация, что Украина планирует возобновить сотрудничество с Россией для реализации этого проекта.