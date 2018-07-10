Насалик предлагает возобновить совместное производство ядерного топлива Украиной и Россией

Между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики. Об этом говорится в письме министра энергетики Игоря Насалика на имя первого замдиректора корпорации «Росатом» Кирилла Комарова.
«Учитывая необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля», — говорится в документе, который обнародовала ЭП.
Официальное решение прекратить реализацию совместного с Россией проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области было принято Украиной в середине 2015 года — в период активной фазы войны России против Украины на Донбассе.
В 2010 году Кабмин утвердил российское ОАО «ТВЭЛ» (входит в состав «Росатома») победителем конкурса по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива.
Под сооружение объекта выделены 6,8 га возле поселка Смолино (Кировоградская обл).
Для реализации проекта было создано ЧАО «Завод по производству ядерного топлива», в котором украинскому государственному концерну «Ядерное топливо» принадлежит 50%+1 акция, а остальные 50% минус 1 акция — российской «ТВЭЛ».
На тот момент общая стоимость строительства завода оценивалась в 450 млн долларов. Половина из этой суммы должна была быть вложена примерно в равных долях акционерами (по 100-120 млн долларов каждой стороной). Остальная часть должна была быть «закрыта» привлечением кредитов.
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