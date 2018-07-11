Только треть бизнесменов ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие 6 месяцев, - опрос

34% предпринимателей утверждают, что инвестиционный климат в ближайшие 6 месяцев улучшится. 48% считают, что он останется на одном уровне. Такие результаты были получены в рамках исследования «Индекс инвестиционной привлекательности», которое Европейская Бизнес Ассоциация проводит каждые полгода. За 1 полугодие 2018 Инвестиндекс составил 3,10 из возможных 5 баллов.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что уже второй год подряд Индекс держится на уровне выше трех — что означает, что он вышел из отрицательной плоскости и перешел в нейтральную. Так, в конце 2017 года Индекс составлял 3,03, в конце 2016 — 2,85, в конце 2015 — 2,57. До этого Индекс достигал отметки выше трех в 2011 году и составлял 3,39. Это был один из самых больших показателей.

«Положительные сдвиги есть. Например, недовольных инвестклиматом в 2017 году было 58%, сейчас их количество на 20% уменьшилось — это существенно. Но есть еще много над чем работать. 38% инвесторов до сих пор недовольны бизнес-климатом. Видим сигнал того, что в стране постепенно начинают происходить изменения, но темпы сбавлять нельзя», — отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. Самая большая причина недовольства — высокий уровень коррупции. Об этом говорит 46,1% предпринимателей. На втором месте — отсутствие доверия к судебной системе (40,6%), на третьем — отсутствие земельной реформы (35,9%).

Бизнес также надеется на качественные изменения. 28,1% считают «климат» привлекательным для инвестирования. А для улучшения ситуации нужно: запустить работу Антикоррупционного суда, реформировать судебную систему и вернуть доверие к ней, открыть рынок земли, снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, детенизировать экономику, сократить государственный аппарат. По мнению некоторых опрошенных, даже в 5 раз. Кроме того, развивать и воплощать инновации, ввести второй уровень обязательного накопительного пенсионного страхования.

Согласно полученным данным, 30,5% руководителей компаний считают, что бизнес-климат уже улучшился за последние полгода. Так, положительно бизнес оценивает принятие трех законов — «О валюте», «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «О антикоррупционном суде», стабильность гривны, заметное развитие электронных сервисов и диджитализацию экономики — которые являются залогом прозрачности и открытости. Кроме того, положительно оценивается приход на рынок Украины новых иностранных инвесторов, в частности, в сфере ритейла, автоматическое возмещение НДС и отмена печати, начало реформирования системы здравоохранения.

В то же время, предприниматели отмечают, что имели место такие явления как: контрабанда, которая мешает вести легальный бизнес в стране, усиление давления контролирующих органов, обострение конфликта на востоке страны и начало предвыборной кампании.

Индекс состоит из трех компонентов: оценка инвесторами предыдущего периода, прогнозы на будущее, оценка по состоянию на сейчас. Он измеряется каждые полгода, начиная с 2008.