Войти
Венгрия выдвигает новые «языковые» претензии к Украине
конфликт
Венгрия выдвигает новые «языковые» претензии к Украине
Трамп: Россия полностью контролирует Германию
точка зрения
Трамп: Россия полностью контролирует Германию

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

социология
RSS

Только треть бизнесменов ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие 6 месяцев, - опрос

348
Только треть бизнесменов ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие 6 месяцев, - опрос

34% предпринимателей утверждают, что инвестиционный климат в ближайшие 6 месяцев улучшится. 48% считают, что он останется на одном уровне. Такие результаты были получены в рамках исследования «Индекс инвестиционной привлекательности», которое Европейская Бизнес Ассоциация проводит каждые полгода. За 1 полугодие 2018 Инвестиндекс составил 3,10 из возможных 5 баллов.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что уже второй год подряд Индекс держится на уровне выше трех — что означает, что он вышел из отрицательной плоскости и перешел в нейтральную. Так, в конце 2017 года Индекс составлял 3,03, в конце 2016 — 2,85, в конце 2015 — 2,57. До этого Индекс достигал отметки выше трех в 2011 году и составлял 3,39. Это был один из самых больших показателей.

«Положительные сдвиги есть. Например, недовольных инвестклиматом в 2017 году было 58%, сейчас их количество на 20% уменьшилось — это существенно. Но есть еще много над чем работать. 38% инвесторов до сих пор недовольны бизнес-климатом. Видим сигнал того, что в стране постепенно начинают происходить изменения, но темпы сбавлять нельзя», — отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. Самая большая причина недовольства — высокий уровень коррупции. Об этом говорит 46,1% предпринимателей. На втором месте — отсутствие доверия к судебной системе (40,6%), на третьем — отсутствие земельной реформы (35,9%).

Бизнес также надеется на качественные изменения. 28,1% считают «климат» привлекательным для инвестирования. А для улучшения ситуации нужно: запустить работу Антикоррупционного суда, реформировать судебную систему и вернуть доверие к ней, открыть рынок земли, снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, детенизировать экономику, сократить государственный аппарат. По мнению некоторых опрошенных, даже в 5 раз. Кроме того, развивать и воплощать инновации, ввести второй уровень обязательного накопительного пенсионного страхования.

Согласно полученным данным, 30,5% руководителей компаний считают, что бизнес-климат уже улучшился за последние полгода. Так, положительно бизнес оценивает принятие трех законов — «О валюте», «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и «О антикоррупционном суде», стабильность гривны, заметное развитие электронных сервисов и диджитализацию экономики — которые являются залогом прозрачности и открытости. Кроме того, положительно оценивается приход на рынок Украины новых иностранных инвесторов, в частности, в сфере ритейла, автоматическое возмещение НДС и отмена печати, начало реформирования системы здравоохранения.

Читайте также: Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 от 1,1% до 4,4%

В то же время, предприниматели отмечают, что имели место такие явления как: контрабанда, которая мешает вести легальный бизнес в стране, усиление давления контролирующих органов, обострение конфликта на востоке страны и начало предвыборной кампании.

Индекс состоит из трех компонентов: оценка инвесторами предыдущего периода, прогнозы на будущее, оценка по состоянию на сейчас. Он измеряется каждые полгода, начиная с 2008.

инвестиции, ЕБА, инвестклимат
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 11 июля 2018
Вторник, 10 июля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.608,17 0.0093 2.628,76 0.0001
100 евро 3.046,74 -0.0127 3.091,95 -0.0423
10 рублей 3,85 0.0003 4,29 0.0015
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинцы стали больше зарабатывать: что это значит?

Украинцы стали больше зарабатывать - по сравнению с маем прошлого года номинальная зарплата выросла почти на 28 процентов, и составила 8 тысяч 700 гривен. О чем это говорит? И достаточно ли такого роста? Более 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей, а сейчас трудовой миграции носит сезонный характер - и в ней задействованы около 9 млн (!!!) украинцев (данные Минсоцполитики). Что значат такие потрясающие цифры?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

«СОЦИС», который сломался и «сорный» рейтинг Аграрной партии

Обнародованные на днях партийные рейтинги от социологической службы «СОЦИС» (исследование проведено 21 – 27 июня 2018 года совместно с Центром «Социальный Мониторинг» и Украинским Институтом социальных исследований им. Александра Яременко) вызвали неизбежные вопросы относительно адекватности результатов. В первую очередь, крайне сомнительными представляются результаты «Аграрной партии Украины» (5,1% «от всех» / 7,9% «от определивщихся»), БПП (4,3%/6,7%) и «Винницкой европейской стратегии» (2,9% / 4,5%).
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, популистах и обществе

Если отбросить предвыборную и популистскую риторику, можно дать олигархам оценку, несколько отличную от постоянно встречающейся. «Все действительное разумно» - говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - реалистичный и эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016