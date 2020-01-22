Гончарук озвучил три стратегии для улучшения инвестклимата Украины

По словам премьер-министра Алексея Гончарука привлечь больше инвестиций в Украину поможет судебная реформа, концессионные инфраструктурные проекты и эффективные муниципалитеты и общества.
Об этом он рассказал в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает правительственный портал.
Премьер выделил три главные стратегии для улучшения инвестиционного климата в Украине:
— верховенство права, гарантирующее защиту прав инвесторов
«Как и в других постсоветских странах, у нас существуют группы влияния, которые использовали судебную систему как оружие в своих войнах друг против друга. Эти группы вооружали суды. Следовательно, установление верховенства права является необходимым условием привлечения инвестиций в Украину... Я считаю судебную реформу главной задачей, и мы готовы ее выполнить», — подчеркивает глава правительства.
— интересные инфраструктурные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства
«Мы считаем, что несколько весомых завершенных проектов смогут прислать правильный месседж наружу. Только за два месяца работы правительства мы уже успели провести закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП), и это только начало. Эти проекты также будут служить площадкой для тестирования изменений, которые следует осуществить. Надеемся, что это укрепит бренд Украины», — отмечает премьер.
— муниципальные проекты, в которых эффективные общины должны стать реальными агентами изменений.
«В ближайшее время мы завершим реформу децентрализации и к следующему году мы планируем иметь эффективные муниципалитеты и общества, способны привлекать инвесторов при благоприятных условиях», — резюмирует Гончарук.
Напомним, что Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016