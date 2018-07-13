В Лондоне десятки тысяч человек вышли на марш против визита Трампа

Десятки тысяч человек прошли маршем по Лондону в знак протеста против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа.
Акция — одна из самых многочисленных за последнее время — объединила противников Трампа, противников Brexit, профсоюзы, социалистов, женские организации и правозащитников.
Организаторы заявили, что для участия в марше и митингах на Трафальгарской и Парламентской площадях зарегистрировались около 65 тысяч человек. Полиция пока затрудняется назвать точное число участников.
«Трамп, убирайся домой! Трамп — это заболевание», — скандировали участники марша.
Длинная колонна протестующих с транспарантами прошла по нескольким центральным улицам, заранее перекрытым полицией. Люди выкрикивали лозунги с критикой Трампа, а также призывали правительство консерваторов уйти в отставку и остановить тем самым предстоящий в марте 2019 года Brexit.
Профсоюзы и социалисты обвиняли Трампа и британского премьера Терезу Мэй в пренебрежении правами трудящихся, объединения женщин выкрикивали лозунги о сексизме американского президента, представители секс-меньшинств заявляли о жестокости и кровожадности американского лидера.
Многие несли флаги Евросоюза, кто-то принес самодельную куклу Трампа, одна пара несла плакат с изображением президента США и подписью «Похититель детей». Люди взяли с собой на марш маленьких детей, которые ехали в колясках и с интересом наблюдали за происходящим.
Акция проходит без происшествий, ее участники шутят, общаются, вместе придумывают новые лозунги. Никто не проявляет агрессии и не пытается нарушать порядок. Значительное количество протестующих призывает к отказу от насилия и миру.
Несколько раз к основному шествию подходили группы сторонников Трампа. Одетые в майки Trump-2020 и красные бейсболки мужчины начали выкрикивать лозунги в поддержку американского лидера. Участники акции протеста ответили им скандированием, после чего завязалась словесная перепалка. Полиция быстро разделила людей, и возможный инцидент был предотвращен.
Митинг протеста также проходит у Виндзорского замка, где президента США должна принять королева Елизавета Вторая. Там, по сообщениям пользователей соцсетей, собрались сотни людей.
Также сотни людей собрались в Белфасте. Протесты запланированы в Манчестере, Глазго, Лидсе, Шеффилде — там акции начнутся в 17:00 по местному времени (19:00 по Киеву).
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