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ЦБ Турции не послушался Эрдогана и поднял процентную ставку

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ЦБ Турции не послушался Эрдогана и поднял процентную ставку

Центробанк Турции принял решение повысить базовую процентную ставку сразу на 6,25 п.п. — с 17,75% до 24% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Примечательно, что за несколько часов до заседания ЦБ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал обратного — снижения ставки, назвав ее слишком высокой. Эрдоган обвинил Банк Турции в неправильных действиях, которые привели к высокой инфляции. «Я никогда не видел, чтобы Центробанк выполнял прогноз по инфляции на конец года», — сказал президент. Кроме того, ранее он издал указ, которым ограничил использование иностранной валюты в сделках внутри страны. На фоне этих действий Эрдогана турецкая лира упала в ходе торгов на 3,3%.

После повышения процентной ставки турецкая лира укрепилась по отношению к доллару, поднявшись почти на 3%.

В этом году Анкара столкнулась с валютным кризисом, кроме того, в стране резко усилилась инфляция. Турецкая лира с начала года по отношению к американскому доллару потеряла более 40%. В августе рост потребительских цен в стране ускорился до 17,9% в годовом выражении (в июле показатель составлял 15,85%). А в августе, после повышения Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из республики в два раза, соотношение лира — доллар достигло исторического минимума.

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Президент Эрдоган связывал экономические проблемы страны именно с конфликтом с США, называя это «операцией против Турции». Однако аналитики J.P. Morgan Asset Management считают, что турецкая экономика попала в эпицентр структурных и геополитических проблем.

Турция, турецкая лира
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