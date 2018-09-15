Украина на 88-м месте в мире по уровню человеческого развития

Норвегия, Швейцария и Австралия вошли в первую тройку стран с самым высоким уровнем человеческого развития по версии ООН. Украина — 88-ая. Об этом свидетельствуют данные доклада «Индексы и индикаторы человеческого развития», опубликованного международной организацией в пятницу.
Всего в докладе представлен рейтинг 189 стран, которые оценивались по четырем параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, объем валового национального продукта на душу населения.
В первую десятку также вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Замыкают рейтинг Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди. Украина оказалась на 88-м месте. Выше Украины почти все страны Латинской Америки, Шри-Ланка, Ливан и многие другие. Россия — на 49-м месте, Беларусь — на 53-м.
В ООН отметили, что многие страны продолжают активно развиваться. «Из 189 стран, для которых рассчитан индекс человеческого развития (ИЧР), 59 стран находятся в группе очень высокоразвитых и только 38 стран относятся к группе с низким ИЧР. Восемь лет назад, в 2010 году, соотношение было 46 и 49 стран соответственно», — указали в организации.
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