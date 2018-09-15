Посольство США напомнило властям об Антикоррупционном суде

Посольство США призывает украинскую власть сделать все для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

«В Международный день демократии мы призываем украинские власти принять все необходимые меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда. Демократии процветают только с эффективной судебной ветвью власти», — отметили в посольстве США.

Напомним, что 7 июня Верховная Рада приняла закон № 7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. «За» проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако после этого пришлось под давлением западных партнеров вносить в него поправки, чтобы суд мог эффективно работать.