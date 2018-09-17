В Львовской области автобус столкнулся с легковушкой: есть жертвы

В ночь на понедельник в Жовковском районе (Львовская обл.) на автодороге Львов — Рава-Русская произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего водитель погиб, 20 пострадавших госпитализированы, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«17 сентября в 00:07 вблизи с. Лужайки Жовковского района на автодороге Львов — Рава-Русская произошло столкновение рейсового автобуса (находилось 53 человека) с легковым автомобилем, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб и 20 человек госпитализированы в больницы», — говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Также сообщается, что спасатели деблокировали тело погибшего.