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«Бук» был украинским, видео сфальсифицировано»: в Минобороны РФ прокомментировали сбитый Боинг MH17

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«Бук» был украинским, видео сфальсифицировано»: в Минобороны РФ прокомментировали сбитый Боинг MH17

Минобороны России якобы установило номер ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин.

По его словам, на представленных Совместной следственной группы фрагментах ракеты были представлены номера сопла и двигателя. «Зная серийные номера сопла и двигателя, появилась возможность установить номер ракеты», — сказал Паршин.

Ракета якобы была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась, добавил он.

«В архивах Долгопрудненского НИИ исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер ракеты. Дата сборки ракеты — 24 декабря 1986 года. Ракета 29 декабря 1986 года была отправлена ж/д транспортом в войсковую часть 20/152. Ее действительное наименование — 223-я зенитная ракетная бригада. Входила в состав в Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области УССР», — сказал Паршин.

Он уточнил, что эта часть никогда на территорию РФ не выводилась.

Также в ведомстве заявили, что воинская часть Украины, где хранилась ракета, привлекалась к операции на Донбассе.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков также заявил, что ведомство установило, что ролики о перемещении ЗРК «Бук» из РФ на территорию Украины, представленные Совместной следственной группой, сфальсифицированы. По его словам, российские эксперты провели подробное исследование этих роликов и пришли к такому выводу.

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Напомним, что пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, была завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

Бук, MH-17
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