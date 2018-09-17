Украина прокомментировала заявления Минобороны РФ о сбившей Boeing ракете

Информация об украинском происхождении ракеты, сбившей в июле 2014 года Boeing рейса MH17, не соответствует действительности, заявил секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — цитирует Турчинова «Интерфакс-Украина».

О том, что информация российской стороны является фейком, заявил также спикер парламента Андрей Парубий.

«Эти сообщения — очередной информационный фейк», — сказал он на брифинге. При этом он подчеркнул, что Украина должна «работать над информационной безопасностью, особенно в год выборов», чтобы «подобным фейкам не давать шансов».

Ранее сегодня руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин назвал серийный номер ракеты, сбившей Boeing. По его словам, она была изготовлена в 1986 году, после чего передана воинской части на территории Украинской ССР. Он заверил, что после распада Советского Союза ракета с территории Украины не вывозилась, а 223-я зенитно-ракетная бригада, на вооружении которой она стояла, после распада СССР она вошла в состав Вооруженных сил Украины.