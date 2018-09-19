Кабмин выделил деньги на помощь семьям погибших и получившим инвалидность участников АТО

Кабинет министров Украины выделил 29,404 млн грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей 17 погибших и 24 получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе военнослужащих.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве.

Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность, в зависимости от группы, от 250 до 400 прожиточных минимумов. Так, получившим I группу инвалидности — 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу —300 минимумов, III группу — 250 прожиточных минимумов.