Климкин потребует разъяснений у Венгрии по поводу выдачи паспортов украинцам

Глава МИД Украины Павел Климкин намерен потребовать от властей Венгрии разъяснений по информации о выдаче венгерских паспортов украинцам в закарпатском Берегово.
Ранее сегодня информагентство «Укринформ» со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле самой границы с Венгрией.
«В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее», — написал министр в Twitter.
Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни.
Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства. Также в законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.
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