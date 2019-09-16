Трамп заявил, что США больше не нуждаются в импорте нефти и газа

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты стали «производителем энергии номер один в мире».
«Поскольку за последние несколько лет мы добились больших успехов в области энергетики..., мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь являемся производителем энергии номер один в мире», — написал он на своей странице в Twitter.
Трамп также отметил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока. «На самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы поможем нашим союзникам», — отметил он.
Как заявил в четверг американский министр энергетики Рик Перри, Соединенные Штаты к концу нынешнего года смогут повысить свой потенциал по экспорту сжиженного природного газа на 150% по сравнению с концом 2018 года благодаря новым проектам. Он также добавил, что США в следующем году впервые со времен администрации 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961) «станут чистым экспортером энергоресурсов».
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