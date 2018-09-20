В Житомирской области ограбили воинскую часть – украли пистолеты и автоматы

Военная прокуратура Центрального региона расследует похищение оружия из воинской части в Житомирской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.
Хищение произошло в ночь на 20 сентября после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад в Новоград-Волынском.
Отмечают, что группа неустановленных лиц похитила в военных 5 пистолетов и 5 автоматов АКС-74.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК.
Сейчас продолжаются следственные действия.
На месте преступления работает группа прокуроров, оперативно-следственная группа Нацполиции.
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