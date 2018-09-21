В Греции 27 человек умерли от лихорадки Западного Нила

В Греции уже 27 человек скончались от лихорадки Западного Нила, ею заразились в общей сложности 234 человека, сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).
Среди заболевших у 183 человек отмечены нарушения центральной нервной системы. За месяц число жертв выросло в 2,5 раза. По данным на 23 августа, было 11 погибших и 107 случаев заболевания.
Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2010-2014 годах от лихорадки Западного Нила в Греции скончались около 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. В 2017 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о пяти погибших от лихорадки Западного Нила. Помимо Греции, лихорадка Западного Нила выявлена еще в восьми странах Европы.
Лихорадка переносится комарами. Вспышка заболевания в этом году связана с высокими температурами и осадками в начале лета.
KEELPNO предлагает использовать меры индивидуальной защиты от укусов комаров: москитные сетки в районах с большой численностью комаров, инсектициды, рубашки с длинным рукавом и брюки, не допускать стоячей воды на участках возле дома.
Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.
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