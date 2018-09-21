Time поместил на обложку матрешки в виде Трампа, Путина и Дерипаски

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку своего нового выпуска матрешки в виде президента США Дональда Трампа, экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, российского бизнесмена Олега Дерипаски и президента России Владимира Путина. Изображением поделился в Twitter редактор издания Дэн Стюарт.
На обложке номера также изображена надпись «Вся царская рать» (All the Czar’s Men) и название статьи «Как олигархи Путина проникли в команду Трампа». В материале, в частности, упоминаются Дерипаска, певец и предприниматель Эмин Агаларов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, а также бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин.
Time считает, что все они сотрудничали с разными членами команды Трампа, в том числе его сыном Дональдом Трампом-младшим, экс-главой предвыборного штаба Полом Манафортом, зятем президента США Джаредом Кушнером и адвокатом Майклом Коэном.
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