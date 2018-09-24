Между вокзалом и «Борисполем» будут ездить не электрички, а рельсовые автобусы

«Укрзализныця» подготовила 5 рельсовых автобусов, которые будут ездить по маршруту Киев-Пассажирский — аэропорт «Борисполь». Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«На днях привели в порядок 5 автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Их осталось только покрасить и обустроить интерьер салона. Ремонт делали, как и водится, сами, в локомотивном депо „Гречаны“. В каждом рельсовом автобусе планируется разместить до 90 сидений», - рассказал Кравцов.

Проведен ремонт основных узлов рельсовых автобусов, в том числе дизельных двигателей, систем отопления, вакуумных туалетов, осуществлена модернизация системы радиосвязи и системы оповещения пассажиров, обновлены интерьер кабины машиниста и информационные табло.

На очереди — обновление интерьера салона и покраски кузовов вагонов. В вагонах для удобства пассажиров будет обустроена зона для перевозки багажа, для этого устанавливаются специальные стойки.

Также Кравцов сообщил, что на Центральном железнодорожном вокзале началась реконструкция платформы в рамках проекта. «Еще из важного — на вокзале началась реконструкция платформы 14 пути, с которого будут отправляться экспрессы в аэропорт. Первый поезд, как и обещали, выйдет на маршрут уже в этом году», — отметил он.

Поезд от вокзала до аэропорта будет ехать ориентировочно 40 минут с остановками на станциях «Выдубичи» и «Дарница».