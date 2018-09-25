Трамп призвал изменить мировую торговую систему

Перемены остро требуются мировой торговой системе для учета несправедливой практики таких стран, как Китай. С таким утверждением президент США Дональд Трамп выступил во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Система мировой торговли нуждается в серьезных изменениях», — заявил он. По его словам, Вашингтон стремится избавиться от дефицита в торговле с другими странами, которые «многие годы использовали США».

Американский лидер также отметил, что США больше не позволят своим гражданам терять работу из-за сокращений в связи с нечестными торговыми практиками других стран. «Америка никогда не будет извиняться за то, что защищает своих граждан», — сказал хозяин Белого дома.

Напомним, что 24 сентября вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в Соединенные Штаты товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как пообещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, которую он 15 июня обвинил в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий, упрекнув в «несправедливой торговой практике».