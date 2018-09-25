Трамп призвал изменить мировую торговую систему

Перемены остро требуются мировой торговой системе для учета несправедливой практики таких стран, как Китай. С таким утверждением президент США Дональд Трамп выступил во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Система мировой торговли нуждается в серьезных изменениях», — заявил он. По его словам, Вашингтон стремится избавиться от дефицита в торговле с другими странами, которые «многие годы использовали США».
Американский лидер также отметил, что США больше не позволят своим гражданам терять работу из-за сокращений в связи с нечестными торговыми практиками других стран. «Америка никогда не будет извиняться за то, что защищает своих граждан», — сказал хозяин Белого дома.
Напомним, что 24 сентября вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в Соединенные Штаты товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как пообещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%.
Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, которую он 15 июня обвинил в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий, упрекнув в «несправедливой торговой практике».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016