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Антикоррупционеры забыли о депутате-мультимиллионере Ларисе Ильенко, - СМИ

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Антикоррупционеры забыли о депутате-мультимиллионере Ларисе Ильенко, - СМИ

В Киевской области продолжает набирать оборотов скандал, связанный с депутатом Обуховского райсовета Ларисой Ильенко, пишет Антикор.

После того, как журналисты сообщили о продолжении незаконной добычи песка, которую полностью взяла под свой контроль Ильенко, избранница оскандалилась с историей о незаконном обогащении, отмечают журналисты. 

В частности, как рассказали журналистам сотрудники СБУ, им стали известны некоторые подробности незаконной деятельности Ларисы Ильенко. Так, «Королева Козина» (как окрестили госпожу Ильенко местные жители и журналисты), помимо совместительства кресла депутата райсовета и руководства коммерческим машиностроительным предприятием «АТЕК», является владельцем еще ряда коммерческих структур. Например, по данным Реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, госпожа Ильенко владеет компанией «Профит-2005», руководит компанией «Виопартс», причастна к предприятию «РНЛ-Груп» и имеет отношение к некоторым другим коммерческим проектам. 

Тем не менее, как известно, согласно с требованиями Закона Украины «Об основах противодействия и предотвращения коррупции», в случае наличия конфликта интересов, депутатам местных советов запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. И за это предусмотрена уголовная ответственность как за коррупционное преступление. 

Это одна сторона медали. Дальше больше – в своей декларации за 2017 год Ильенко записала, что живет фактически только на одну заработную плату. В финансовой отчетности депутат-коммерсант указала сумму зарплаты в 265 тыс. грн. и «смешной» доход от предпринимательской деятельности - в 7200 грн. 

Тем не менее, в графе активы она не постеснялась и прописала, что владеет 1 млн долларов. Также Ильенко держит дома 350 тыс. евро наличными и еще 1,8 млн грн. Сопоставляя эти цифры, как-то мало верится, что женщина живет только на одну зарплату и «официальные» доходы от своего бизнеса. Не вооруженным глазом видно, что Ильенко явно кривит душей и смогла откуда не возьмись накопить такие крупные суммы денег. А поскольку украинские банки после кризиса 2014-2015 гг. ужесточили требования к своим клиентам в части происхождения средств, становится понятным, почему Ильенко держит столько «налика» у себя «под матрацем». С происхождением этих средств явно что-то не то, пишет издание. 

 

Странным по мнению журналистов предстает и тот факт, что на иждивении Ильенко находятся две дочери (женщина овдовела в 2006 году) и вряд ли доходов только от зарплаты ей хватило бы на жизнь, а занятие бизнесом, как известно, требует постоянных расходов, траты времени и проч. То есть непросто так вот накопить такие средства. Да и еще Ильенко взяла в ипотеку квартиру стоимостью 300 тыс. долларов, то есть должна погасить этот кредит. 

О причинах успешного благосостояния Ильенко рассказывают журналисты-антикоррупционеры во многих своих расследованиях. По их данным, это правда, что Ильенко занимается подпольной добычей песка на территории Киевщины. Более того, по данным правоохранителей, в последнее время она фактически стала единоличной теневой «Песочной королевой» в Киевской области, устранив других конкурентов-теневиков. Также, СМИ сообщают, что Ильенко ведет незаконный бизнес в других сферах жизнедеятельности. Например, ее связывают со скандальным рестораном «Лукоморье» в Святошинском районе столицы.  

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Таким образом, почему НАПК и другие антикоррупционные органы страны в упор не видят странности в декларации и жизни госпожи Ильенко, до сих пор остается загадкой. Вероятно, что состоятельная депутат и бизнесвумен смогла откупиться от уголовных дел и имеет тайных покровителей в силовых структурах и власти, пишут журналисты.

коррупция, Обухов, добыча песка, Лариса Ильенко
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