«Песочная королева» Лариса Ильенко рвется к власти в Обуховском районе

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах поменялись не только главы большинства областей. Во многих местных советах депутаты также выбрали новых председателей. Однако, данный процесс далеко не всегда означает реальное обновление власти. Пока новые руководители государства входят в курс дела и пытаются разобраться, что происходит в регионах, у местных князьков есть шанс формализировать свое влияние, захватив тот или иной местный совет. Именно это в данный момент происходит в Обухове. Обуховский райсовет собирается захватить и возглавить местная «песочная королева» — Лариса Ильенко, пишет информагентство FORUM.

По данным журналистов, для этого она уже начала скупать голоса депутатов. Суммы, за которые сейчас покупают народных избранников, весьма внушительны для районного уровня — от двух до пяти тысяч долларов за голос.

Издание напоминает, что Лариса Ильенко имеет репутацию «песочной королевы», крышующей незаконную добычу песка в Обуховском районе Киевщины. Репутация эта основана не только на слухах, но и имеют вполне документальное оформление в виде ряда уголовных дел о незаконной добыче недр фирмами, аффилированными с госпожой Ильенко.

Официально, помимо совместительства кресла депутата райсовета и руководства коммерческим машиностроительным предприятием «АТЭК», Ильенко является владельцем еще ряда коммерческих структур. Но это, отмечают журналисты, только меньшая, легальная часть ее бизнес-империи. К нелегальной относят чуть ли не всю область. Сообщается, в последнее время она фактически стала единоличной теневой «песочной королевой» в регионе, устранив других конкурентов-теневиков. Также СМИ сообщают, что Ильенко ведет незаконный бизнес в других сферах. Например, ее связывают со скандальным рестораном «Лукоморье» в Святошинском районе столицы.

В своей декларации Ильенко в графе активы прописала, что владеет 1 млн долларов. Также Ильенко держит дома 350 тыс. евро наличными и еще 1,8 млн грн.

Должность главы райсовета, отмечает издание, нужна ей для того, чтобы получить для своих фирм разрешения на разработку песка на ближайшие 25 лет.

Среди тех депутатов, кто уже взял деньги у Ильенко, FORUM называет таких народных избранников как Николай Волосатов, Владимир Кучма, Елена Корсун, Игорь Сухих, Константин Шушаков, Анатолий Шафаренко, Юрий Тимченко, Елена Слезко, Алексей Гридько, Оксана Кравчук, Николай Коваленко. Есть данные, что на зарплате у Ильенко находятся и глава местной ТИК Львович и некоторые члены самой комиссии.

Журналисты признают, что жителей Обуховского района не много возможностей помешать этим планам.

«Вряд ли в районе есть силы, способные остановить напор госпожи Ильенко, уже почуявшей „запах“ дармового песка. Но остается надежда на команду Зеленского — там должны вмешаться. Ведь такое „обновление власти на местах“ не нужно не только жителям района, но и новым руководителям государства. Если, конечно, они хоть немного думают о своем рейтинге», — пишет издание.