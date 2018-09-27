В «Фармак» объяснили экспорт лекарств в Россию заботой о соотечественниках

В компании объяснили факт поставок необходимостью обеспечения качественными лекарствами украинцев, проживающих в России, пишет 112.ua.
Там отметили, что возле офиса фармацевтической компании «Фармак» в Киеве вчера состоялась акция протеста общественного движения «Национальное сопротивление» и ветеранской организации «Неизвестный патриот». Об этом сообщается на странице движения «Национальное сопротивление» в Facebook.
«Национальное сопротивление» и организация «Неизвестный патриот» провели очередную акцию против торговли на крови. На прошлой неделе патриоты провели акции против предприятий «Интерпайп», «МГЗ», «Турбоатом» и тому подобное. Против тех, кто торгует с врагом, оскверняя память верных сынов Украины, которые защищали и защищают нашу землю. Сегодня мы напомнили предприятию «Фармак», что они преждевременно забыли, что до сих пор продолжается украино-российская война и торговля с врагом аморальна«, — сообщает «Национальное сопротивление».
ПАО «Фармак» также прокомментировало акцию протеста активистов на странице компании в Facebook. В сообщении о пикете ПАО «Фармак» признало наличие экспорта продукции в Российскую Федерацию. В компании объяснили факт этих поставок необходимостью обеспечения качественными лекарствами украинцев, проживающих в России.
«Благодаря „Фармак“ украинцы имеют доступ к высококачественным генерическим лекарственным средствам во всем мире. Здоровье многих больных зависит от лекарственных средств, которые выпускает „Фармак“. Эти люди живут как в Украине, так и в других странах. Исторически сложилось, что потребители продукции „Фармак“ преимущественно сосредоточены в странах СНГ. В Польше украинская диаспора составляет примерно 500 тыс. человек, в Казахстане — более 900 000, в Белоруссии — ориентировочно 200 000, в России — 5 млн украинцев», — говорится в сообщении фармацевтической компании.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции, в столице РФ г. Москве функционирует представительство ПАО «Фармак». На официальном сайте компании указывается, что численность персонала российского представительства составляет 76 человек.
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