Войти
Пенсии автоматически проиндексируют в марте 2019 года
официально
Пенсии автоматически проиндексируют в марте 2019 года
Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в притеснении венгров
дружба народов
Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в притеснении венгров

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

В «Фармак» объяснили экспорт лекарств в Россию заботой о соотечественниках

3286
В «Фармак» объяснили экспорт лекарств в Россию заботой о соотечественниках

В компании объяснили факт поставок необходимостью обеспечения качественными лекарствами украинцев, проживающих в России, пишет 112.ua.

Там отметили, что возле офиса фармацевтической компании «Фармак» в Киеве вчера состоялась акция протеста общественного движения «Национальное сопротивление» и ветеранской организации «Неизвестный патриот». Об этом сообщается на странице движения «Национальное сопротивление» в Facebook.

«Национальное сопротивление» и организация «Неизвестный патриот» провели очередную акцию против торговли на крови. На прошлой неделе патриоты провели акции против предприятий «Интерпайп», «МГЗ», «Турбоатом» и тому подобное. Против тех, кто торгует с врагом, оскверняя память верных сынов Украины, которые защищали и защищают нашу землю. Сегодня мы напомнили предприятию «Фармак», что они преждевременно забыли, что до сих пор продолжается украино-российская война и торговля с врагом аморальна«, — сообщает «Национальное сопротивление».

ПАО «Фармак» также прокомментировало акцию протеста активистов на странице компании в Facebook. В сообщении о пикете ПАО «Фармак» признало наличие экспорта продукции в Российскую Федерацию. В компании объяснили факт этих поставок необходимостью обеспечения качественными лекарствами украинцев, проживающих в России.

«Благодаря „Фармак“ украинцы имеют доступ к высококачественным генерическим лекарственным средствам во всем мире. Здоровье многих больных зависит от лекарственных средств, которые выпускает „Фармак“. Эти люди живут как в Украине, так и в других странах. Исторически сложилось, что потребители продукции „Фармак“ преимущественно сосредоточены в странах СНГ. В Польше украинская диаспора составляет примерно 500 тыс. человек, в Казахстане — более 900 000, в Белоруссии — ориентировочно 200 000, в России — 5 млн украинцев», — говорится в сообщении фармацевтической компании.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ПАТ «Фармак» наращивает объемы экспорта за счет российского рынка. В частности, сообщалось о планах компании за 3 года нарастить экспорт в Российскую Федерацию в полтора раза. Соответствующие данные содержались в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов. Как следовало из обнародованного в СМИ документа, Россия является самым быстрорастущим рынком сбыта продукции украинской фармацевтической компании.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции, в столице РФ г. Москве функционирует представительство ПАО «Фармак». На официальном сайте компании указывается, что численность персонала российского представительства составляет 76 человек.

Россия, Фармак
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 сентября 2018
Среда, 26 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда говорят о приватизации, они нам врут

Нам врут. Нам открыто и беззастенчиво врут. Все аргументы, что касаются вопроса приватизации, являются манипуляцией и враньем. Врут про приватизацию в развитых странах. Когда показывают картинки, что в развитых странах осталось не больше десятка госкомпаний. Врут, не показывая реальную картину. Не показывают Сингапур, где госкомпании контролируют по разным оценкам от 30% до 50% ВВП. Врут, что в частных руках они станут лучше.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Лебедь – Витренко – Мураев или Ледоколы раскола

Политические технологи похожи на военных стратегов: каждый из них мечтает воспроизвести на практике некую блестящую операцию, вошедшую в историю. Так выдающийся прусско-германский стратег Альфред фон Шлиффен в своем эпохальном труде «Канны» показал, как на протяжении столетий полководцы пытались воспроизвести на поле боя разгром римского войска карфагенскими наемниками под Каннами путем окружения меньшими, но более маневренными силами превосходящих по численности, но уступающих в подвижности противников. У политтехнологов постсоветского пространства аналогом военных Канн является электоральная победа Бориса Ельцина в 1996 году и ее «младшая сестра» – успех Леонида Кучмы в 1999-м.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Дешевая рабочая сила это путь в никуда

Наблюдая за массовым оттоком рабочей силы, можно уже смело утверждать, что дешевая рабочая сила это путь в никуда. Это не наше конкурентное преимущество. Это огромный недостаток страны в борьбе за трудовые ресурсы. И видно, что по этой причине, мы эту борьбу проигрываем. И проблема исходит не только от Польши. Опасность идёт от более развитых стран, как Германия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016